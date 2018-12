Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción truenan contra AMLO: polariza y es retrógrada, dicen

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó que en el mensaje del presidente López Obrador haya, en su opinión, vertido posiciones polarizantes e ideología retrograda.

El líder empresarial también rechazó que en mensaje inaugural del presidente se haya confirmado la cancelación de la reforma educativa y la revisión de la energética.

No obstante, De Hoyos vio con buenos ojos la posición de López Obrador afirmara que respetará la autonomía del Banco de México y no endeudará al país y no impondrá más impuestos.

“El mensaje de #TomaDePosesión de @lopezobrador_ como #PresidenteDeMéxico en #San Lázaro tiene un saldo negativo: expresiones polarizantes, ideología retrógrada y reversa a reformas energética y educativa. Lo bueno, promesas de respeto a @Banxico, no endeudamiento y no más impuestos”, lanzó de Hoyos en Twitter.

En el mismo tono, Claudio X. González, presidente de mexicanos Contra la Corrupción se lanzó contra la visión del tabasqueño de criticar la reforma energética y mantener un discurso retrograda y retar a los mercados.

“Toma de posesión – AMLO – En contra del libre mercado, en contra de la reforma energética y a favor de una visión retrógrada, estatista, intervencionista, anquilosada. Los mercados van a reaccionar a este maniqueísmo de manera negativa. Nos va a ir mal, muy mal. Lástima.”, escribió X. González.

“Toma de posesión – sigue AMLO con su diatriba en contra del neo-liberalismo y el libre mercado. Tendrá efectos graves en los mercados. Ojo – sin certidumbre no hay inversión y sin inversión no hay “cuarta transformación”.”, agregó.

El empresario lamentó que el plan del presidente López Obrador apueste por visiones pasadas, como la construcción de refinerías y desdeñando el libre mercado para cimentar su administración.

“Nada nuevo en el mensaje de AMLO en la toma de posesión. Reiteración de lo dicho una y otra vez. Uno hubiera pensado que hubo aprendizajes durante la transición. No los hubo. A no dudarlo, el presidente es obcecado. Crece la zozobra.”, sentenció.