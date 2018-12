Hacen agosto con la 4T en el Zócalo: AMLITO con banda presidencial, playeras, tazas, llaveros…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sinnúmero de personas de todas las edades, llevaron al zócalo capitalino su muñeco, de diversos tamaños, de Andrés Manuel López Obrador con la banda presidencial, “porque lo amamos”, argumentaron.

Nora Lara, de 19 años de edad, vino desde Querétaro: “Advierto, no asisto como acarreada. Estoy aquí por mi gusto, para apoyar a nuestro nuevo presidente, y compré mi muñeco para tenerlo cerca, muy cerca a nuestro nuevo presidente”.

La Plaza Mayor empezó a llenarse desde las 13:00 horas. Todos, mujeres, varones, niños acudieron sonrientes. “Este es un festejo, una fiesta”, subrayaron.

Unos gritaron: “Sí se pudo!” Los vendedores dieron a 10 pesos los banderines con la caricatura de AMLO. Los llaveros con la leyenda AMLO costaban 15 pesos y las pulseras a 13 pesos.

“No quiero perderme este día histórico y deseo ver a nuestro nuevo presidente”, narró Rosalia Pérez, de 80 años de edad, de la alcaldía Álvaro Obregón, quien abrazaba a su López Obrador de trapo.

Muchos bailaban al ritmo de las danzas indígenas. Les fascinó la interpretación de Regina Orozco y Horacio Franco.

“Ya estamos cansados, pero vale la pena estar aquí, desde la mañana”, mencionaron dos chicas que son enfermeras.

Otros grupos de personas portaron banderas muy grandes con la foto de López Obrador. “Hoy comienza un nuevo rumbo para México”, dijo uno de ellos quien trabaja como panadero. Su nombre es Roberto Camacho y agita su bandera mientras dice: “Vine por mi gusto, no vayan a decir que me trajeron a la fuerza, ustedes los medios ya no deben mentir”.

También hubo quienes se pusieron la máscara del “Peje” para rendirle un homenaje “por todos los años de lucha para estar al frente del país”, manifestaron. “Estamos con él y esperamos que mejore la situación en todos los aspectos del país”, añadieron.

AMLO al escenario

Al ver que López Obrador se acerca al escenario para recibir el Bastón de Mando de los indígenas y afrodescendientes mexicanos, los asistentes en coro, soltaron: “¡Es un honor estar con Obrador!”

Enseguida otros expresaron: “¡Presidente, presidente!”

Personas de Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz y Querétaro, entre otros estados, gritaron: “¡Te apoyamos, no olvides al pueblo!”

Otra señora de la tercera edad, Martha Rodríguez expresó: “Espero que ya llegue la Paz”.

Todo los que estaban por donde caminó López Obrador se empujaron para lograr saludarlo. “¡Qué maravilla!, logré tomarle la mano”, dijo un niño de 10 años.

Otro vendedor trae la novedad: el sello “AMLO Presidente” en color rojo vino.

En tanto se escucharon gritos: “!Qué vivan los pueblos indígenas!”

El conteo del 1 al 43 también sobresalió. Y unos residentes de Milpa Alta portaron un busto de López Obrador. Su creador resaltó: “Ya hice cuatro réplicas desde el desafuero. Tengo esperanza, mucha esperanza. Es muy significativo que nuestro ahora presidente diga que no va a mentir, ni robar al pueblo de México”.

Se escuchó de nuevo: “¡No estás solo!… no estás solo!”.

Dos amas de casa que bailaban y señalaron:

“Lloré cuando los indígenas le entregaban el bastón y toda la ceremonia fue muy emotiva. Le deseo a AMLO mucha sabiduría para que estemos todos bien”.

Rita Reyes de 13 años de edad, narró:

“Se me enchinó la piel cuando AMLO dijo que buscará el bien de todos, pero primero los pobres”.

Frente al Palacio Nacional una señora vestida de charra llevaba en cada mano dos cabezas de muñecos con pintura simulando la sangre, una es de Felipe Calderón y la otra de Enrique Peña Nieto.

“Así los quisiera ver… aunque me escuche mala. Nos robaron, nos pisotearon, se burlaron de nosotros, nos dejaron muy mal, que paguen… y espero que este nuevo presidente de verdad vea por el pueblo, pues ya no aguantamos más maldad”, dijo.

Y finalizó:

“Espero que ya se diga qué pasó con los 43 estudiantes”.

Terminada la ceremonia de entrega del bastón de mando empezó el remate: Las tasas con la foto de López Obrador, a cinco pesos, lo mismo que calendarios y prendedores.