Ivanka y Pence felicitan a AMLO y a Beatriz Gutiérrez, a quien llaman “primera dama”

CIUDAD DE MÉXICO.-En sus cuentas de Twitter, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, e Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, felicitaron al nuevo mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a quien llamaron “primera dama”.

“Tuvimos una gran discusión acerca de trabajar juntos para fortalecer la seguridad y prosperidad para ambas naciones”, tuiteó Pence, quien acudió a la ceremonia de toma de posesión acompañado por la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, y el secretario de Energía, Rick Perry.

Honored to congratulate newly inaugurated President @lopezobrador_ and First Lady @beatrizGMuller on behalf of @POTUS and the American people. We had a great discussion about working together to strengthen security & prosperity for both of our nations. pic.twitter.com/Fx0vZxwsfS

— Vice President Mike Pence (@VP) 1 de diciembre de 2018