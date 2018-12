“Alemán”, rapero domador de ritmos en el Pepsi Center

CUIDAD DE MÉXICO (apro).- La música y las letras le llegan de golpe como si fuese un toro enfurecido, por eso se define a sí mismo como “el domador de ritmos”.

Es el rapero y hip-hopero llamado Alemán, quien en entrevista nos comenta que diariamente tiene que lidiar las embestidas sonoras, por lo tanto debe estar consciente y sensible de lo que pasa en el entorno desde una visión crítica:

“Hay veces que cuando veo cosas malas me dan ganas de hablar de eso, es como una obra de teatro, soy una representación, pero tampoco le digo a mi gente: ‘Hagan esto…’ No soy nadie, lo que hago es arte”.

Así se inspiró para una de sus rolas, preocupado por lo que pasa en México, y en inusitado rapeo nos contesta:

“Por los caídos de mi pueblo, que se muera el mal gobierno por robar tanto dinero. Pinche bola de ratas, me vale verga, soy rapero y digo lo que quiero, este va para mi barrio”.

En medio de un ambiente desenfadado en sus estudios de grabación, la ágil charla trascurre mientras él reconoce que, dentro de su escena musical, al igual que algunos rockers, mantiene esa actitud contestataria y realista del mundo:

“El rock y el rap tienen un estilo de vida parecido, los rockeros se dieron cuenta que también nosotros nos la pasamos chido, nos gusta hacer también buenos actos, nos gusta combatir y compartir, platicar con gente chingona y compaginar ideas”.

Y resalta que ante esa apertura de géneros logrará estar en uno de los escenarios del festival Vive Latino 2019 que se realizará el 16 y 17 de marzo próximo, pues “es una oportunidad para el rap y hip hop exponerse en el Vive”.

‘Alemán’ promociona actualmente su discografía “Eclipse”, que mostró este domingo 2 en show especial en el Pepsi Center del WTC, además del Tecate Pal’ Norte, de Monterrey, Nuevo León, y Lollapalooza en su edición chilena.

De su disco, describe que es reflejo de su personalidad: “Soy un ser entre la oscuridad y la luz. La dualidad del universo lo define todo, el día y la noche, y ‘Eclipse’ es la bondad y maldad, la vida y la muerte, el sol y la luna. Además, los ritmos de doble tiempo me definen, siempre han estado en el hip hop, ¡como el día y la noche! La noche es el ‘trap’, donde está la locura, y el día es ‘boom bap’, me esclarece, para que al final todo se junte”.

Sobre la cuarta transformación del nuevo gobierno en México, reflexiona que se requiere conservar la esperanza, porque “ya no queda nadie más en quién creer, por eso pienso que van a cambiar las cosas; la gente tiene miedo, nos han fregado y de la forma más fea. Pero vamos a ver qué pasa y después cómo actuamos”.

Parte de la solución para abrir el panorama nacional, considera, es con la legalización de la mariguana:

“Si en México se legaliza, va a cambiar todo, traería turismo de todas partes del mundo, vendrían como en Ámsterdam (Holanda); sería un cambio agigantado para ser un país primermundista. Si bien no se terminaría el crimen porque hay más drogas, se calmaría el riesgo para los consumidores”.

Por otro lado, sobre la caravana migrante acusó que “iban haciendo desorden, se quejan de todo y hasta de la comida. No tengo nada en su contra, ¡pero que no hagan desastres! Siendo realistas (sic) no los van a dejar pasar a Estados Unidos por ningún motivo. De cierto modo se puede ver a Donald Trump como un tipo que está viendo por su propio bien, por eso sí, si se quieren quedar aquí, que trabajen honradamente”.

Respecto del movimiento del rap y hip hop, expresa que está vigente y en evolución constante a nivel global, donde las mujeres a la par ocupan un lugar importante. “Ellas también la mueven, aunque no todas estén en el ‘mainstream’”.

Por ello rechaza que haya machismo en el rap, e igual en el reggaetón, y “ante las palabras y versos explícitos tampoco debería de haber problema, por eso hay canciones de todo tipo, estamos en el futuro. Hay mujeres que les gusta que les hablen así y hablan igual, no se ofenden”, dice ‘Alemán’.

Luego de empezar su gira en Benidorm, España, en este momento promociona su video titulado “Rucón”, donde contó con la participación del primer actor Jesús Ochoa. Dicho material fue producido por el cineasta mexicano nominado al Ariel, ‘Pato’ Safa.

A sólo unas horas de haberlo lanzado a las plataformas digitales se convirtió en tendencia y dos días después rebasó el medio millón de reproducciones, y hasta el momento cuenta con más de 4 millones y medio de vistas.

Ante un futuro promisorio en su carrera y sin perder sus ideales, el joven originario de Cuernavaca, Morelos, resume que sigue “con los pies en la tierra”, sin olvidar sus orígenes.

“Prefiero que digan que estoy creando algo chido y que me reconozcan por mi música. A veces se confunde el barrio y no siempre es pobreza. De niño veía ese lujo y los batos vestidos como me gustaba, los vi de cerca, no tuve que ir a Los Ángeles o Nueva York, pero luché diario por el billete y ser consciente de dónde estaba. Los sonidos siempre me han hablado, me sacan palabras, temas, historias, y por eso me gusta escuchar, pasar al estudio y oír ‘beats’; de momento me llega uno y me abren las ideas para domarlas”.