El gobierno de Colima tiene “en el abandono” al municipio de Manzanillo: alcaldesa

COLIMA, Col. (apro).- La presidenta municipal de Manzanillo, la morenista Griselda Martínez Martínez, denunció que el gobierno estatal encabezado por el priista José Ignacio Peralta Sánchez tiene a ese municipio “en el abandono”, ya que le asignó menos de 1% del presupuesto para obras, a diferencia de la capital del estado, que recibirá más de 50% de los recursos.

“Están viendo cuál es la situación que tenemos, y cómo es posible que digan que nada más se van a hacer dos obritas, que en suma son tres millones de pesos. Hay una inequidad, pero que no se les olvide que Manzanillo también es parte de Colima y que los ciudadanos de Manzanillo también votan y eligen autoridades”, advirtió.

A diferencia de los tres millones que recibirá el municipio porteño, que es el que tiene el mayor número de habitantes en la entidad, a la capital del estado le fueron asignados 145 millones de pesos. Armería, uno de las localidades con menos habitantes, obtendrá 41 millones de pesos.

En rueda de prensa, la alcaldesa de Manzanillo cuestionó también el criterio del gobierno estatal para repartir entre los municipios sólo 22% de los recursos federales que llegan para obras, y demandó que la cantidad se eleve al menos tres puntos porcentuales.

Se quejó de que, a pesar de buscar una reunión con el gobernador para dialogar al respecto junto con todos los alcaldes, hasta ahora no ha obtenido respuesta.

“Después de estar marcándole a su secretario particular, hace más de dos semanas me encontré al gobernador en el aeropuerto, hablé con él y le pedí una reunión con todos los presidentes municipales. Él quedó que nos llamaría a todos y que el 20 de noviembre estaríamos en la Ciudad de México para tratar de bajar recursos para todo el estado de Colima, lo que no ocurrió”.

Posteriormente, de acuerdo con Griselda Martínez, el mandatario comentó con la ahora delegada del gobierno federal en Colima, Indira Vizcaíno Silva, que el 30 de noviembre se reuniría con los alcaldes, pero tampoco se efectuó el encuentro.

Tras negar que exista un conflicto político entre ella y Peralta Sánchez por motivos partidistas, la presidenta municipal porteña dijo que seguirá buscando la reunión. “Él es el gobernador, tiene que recibirnos, es su obligación”.

Y refirió que desde la campaña electoral ella se comprometió públicamente a trabajar de la mano del mandatario estatal, sin tomar en cuenta las diferencias de partidos políticos, sino el bien de la gente.

“Yo sigo en esa misma posición… no sé si él no ha podido o no ha querido reunirse, pero yo lo seguiré intentando”, comentó.