Tras días de riñas, gobierno de Francia cede y suspende aumento a combustibles…por seis meses

PARIS (apro).- El gobierno, mediante su Primer Ministro Edouard Philippe, decidió suspender las principales reformas deseadas por Emmanuel Macron, después de los enfrentamientos en las calles de la capital gala.

La movilización y las riñas ocurridas en varias ciudades del país tuvieron el impacto deseado por los “Chalecos amarillos”. Edouard Philippe, se dirigió hacia los franceses a mediodía, para anunciar que se suspendían durante seis meses las medidas sobre el aumento de los impuestos a las gasolinas.

“Tres medidas fiscales tenían que entrar en vigor el 1 de enero: el aumento del impuesto al carbón, la convergencia de la fiscalidad del combustible diésel y el alineamiento de la fiscalidad del gasóleo para las empresas. Suspendo durante seis meses esas medidas”, declaró el Primer Ministro.

Esa suspensión le permitirá al gobierno hablar y negociar con las diferentes instituciones democráticas del país: el mismo presidente Emmanuel Macron, los diputados de la Asamblea nacional, los partidos políticos, los sindicatos y los portavoces de los “Chalecos amarillos”.

El aumento el impuesto de las gasolinas era, según el gobierno, una medida a favor del medioambiente. Por eso, Edouard Philippe no descartó que hay que seguir y “reflexionar juntos sobre la transición ecológica, luchar contra el cambio climático que afecta a los más vulnerables”.

Refiriéndose a las riñas que cobraron la vida de una persona en Marsella y frente a los vandalismos sobre los monumentos franceses como el jardín de las Tullerías y el arco de Triunfo, declaró que “ningún impuesto merece poner en riesgo la unidad de la nación”.

“Hay que ser sordo por no entender la rabia” de los franceses. “Esas decisiones deben de reanudar la paz, emprender un verdadero diálogo sobre las preocupaciones de las últimas semanas”, dijo el Primer Ministro.

El movimiento sigue en pie

Los opositores no esperaron mucho tiempo en contestar. En Twitter, la líder del Reencuentro nacional Marine Le Pen (extrema derecha) escribió que “si se limitan a un moratorio, será una prueba más de que no se consideran como los dirigentes de un Estado-nación que tiene que proteger al pueblo, sino como unos patrones de bancos que otorgan un escalonamiento a sus clientes endeudados”.

A pesar de esas medidas, Francia insumisa, el partido de extrema-izquierda de Jean-Luc Mélenchon, tiene el mismo objetivo de presentar una moción de censura, un voto en la Asamblea nacional que podría poner en riesgo el puesto de Edouard Philippe.

Justo después de la declaración del Primer Ministro, Julien Terrier, uno de los portavoces de los “Chalecos amarillos”, dijo que los avances eran buenos, pero no suficientes. “Si es solamente posponer esas medidas a una fecha posterior, no sirve para nada. Hasta ahora, esas medidas no detendrán el movimiento”.

Una movilización sigue día a día en las carreteras con retenes, y reaparecerá aún más el próximo sábado, para el “Acta 4” de la protesta.