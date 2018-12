Parlamento declara en desacato a May; la obliga a publicar informe sobre Brexit

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por primera vez en la historia del Reino Unido, el gobierno fue declarado en desacato por el Parlamento.

La Cámara de los Comunes aprobó una moción de desacato en contra de la primera ministra conservadora Theresa May, por rehusarse a publicar los análisis de asesoría legal que recibió sobre el acuerdo para que Gran Bretaña se separe de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit.

El Partido Laborista se alió con otras cinco formaciones británicas para firmar una carta en la que instruyen al presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, a iniciar una investigación contra May por desacato.

El 11 de diciembre se votará si se ratifica o se rechaza el divorcio del Reino Unido y la Unión Europea en los términos pactados por May con Bruselas el 25 de noviembre, tras 18 meses de negociaciones

La Cámara de los Comunes había exigido conocer en su totalidad los análisis sobre las implicaciones legales de ese acuerdo, con el argumento de que es necesario conocer todos los detales relacionados con el Brexit para fundamentar su voto.

Pero, en su lugar, May envió a su fiscal general Geoffrey Cox a entregar sólo un resumen del documento, alegando motivos de confidencialidad.

House of Commons votes 311 to 293 to approve the privilege motion, finding Ministers in contempt and ordering the immediate publication of the full legal advice on the #Brexit deal. pic.twitter.com/haXVmbH36s

— UK House of Commons (@HouseofCommons) 4 de diciembre de 2018