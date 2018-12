Sheinbaum “me quita un peso de encima… me va a superar”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a partir de hoy tiene “un peso menos de encima”, con el inicio de gobierno de la Ciudad de México en manos de Claudia Sheinbaum y hasta dijo que ella superará lo que él hizo como mandatario local.

A su llegada al Congreso local, a donde fue invitado especial de su pupila, dijo a la prensa:

“Estoy contento porque Claudia me quita un peso de encima. El que ella gobierne la ciudad me da oportunidad a mí de atender el resto del país. Aquí yo no voy a estar tan preocupado”.

El tabasqueño destacó tres virtudes de la exdelegada de Tlalpan: “es inteligente, tiene convicciones y, lo más importante, es honesta. Va a gobernar muy bien la ciudad”.

Los reporteros le lanzaron un buscapié:

-¿Cree que (ella) lo supere como jefe de Gobierno?

-Sí me va a superar, me va a superar.

Luego, aseguró que, con este nuevo gobierno, en la capital serán ampliados los programas sociales y mejorarán todos los servicios, con el apoyo de recursos federales.

Por ello, dijo que trabajará de manera conjunta con la nueva jefa de gobierno para bajar los índices delictivos y combatir el narcomenudeo de manera preventiva y con especial atención a los jóvenes.

López Obrador fue el invitado especial de Sheinbaum a su toma de protesta. Llegó al Congreso de la Ciudad alrededor de las 11:15 horas y entró al recinto para presenciar desde la máxima tribuna legislativa la toma de protesta de quien, por años, ha seguido su lucha política.