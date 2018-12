Aureoles amenaza con huelga de hambre si no se resuelve el tema de la educación en Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- El gobernador Silvano Aureoles Conejo advirtió que ante la negativa del gobierno federal de dar por concluido el convenio de descentralización del sistema educativo –y que en el caso de Michoacán pase de nueva cuenta a manos de la Secretaría de Educación Pública (SEP)–, realizará una huelga de hambre y marchas en la Ciudad de México hasta que le den una respuesta favorable a la solicitud que hizo la semana pasada.

De acuerdo con Aureoles, el gobierno de Michoacán dio por terminado el convenio firmado por las entidades federativas mediante el cual se descentralizó la educación básica y de escuelas normales, ya que las arcas del erario están en crisis en la entidad.

El pasado 26 de noviembre, en un mensaje a medios en la Ciudad de México, el mandatario michoacano anunció que daba por terminada la adhesión al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica –celebrado desde 1992– y al Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de Plazas Transferidas, suscrito en diciembre de 2014, porque –subrayó– las finanzas del estado no dan para cubrir la nómina magisterial.

“No hay para cerrar el mes de diciembre, la quincena y el aguinaldo. No es que no me importe la educación, pero ese tema no es mi responsabilidad, sino del gobierno federal. La administración tiene 30 días para nombrar un representante y solucionar el problema”, aseveró.

De igual manera, indicó que las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de recursos como en la operación de los mismos, “impuestos de manera unilateral” por las secretarías de Hacienda (SHCP) y Educación Pública (SEP), han generado un grave perjuicio a las finanzas estatales, lo que “hace imposible continuar con los servicios a su cargo”.

Por ello, anunció la determinación de interpelar extrajudicialmente ante la SHCP y la SEP para dar por terminados los convenios en un plazo de 30 días, “esperando la mejor respuesta con prontitud”.

Sin embargo, el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto rechazó volver a absorber esa responsabilidad.

“La SEP, a través de su Unidad Jurídica, antes de salir la administración anterior mandaron una respuesta “Huizachera” de que no se podía así, pero de la autoridad actual no hemos tenido respuesta”, apuntó Aureoles este miércoles.

Y resaltó que ya hay más entidades que se han sumado a la determinación de regresar el sistema educativo a la federación, un tema en el que, dijo, no va a claudicar.

“Si la próxima semana no hay una respuesta de la federación y tengo que encabezar una movilización a la Ciudad de México para que se regularicen los servicios educativos, lo voy a hacer. Si es necesario declararnos en huelga de hambre, también lo vamos a hacer”, advirtió.

Ante medios de comunicación, el mandatario perredista aclaró que su postura no es un capricho, un arranque, un desplante, ni un desafío, sino que se trata de defender los servicios educativos en beneficio de niñas, niños y jóvenes michoacanos.

“Pero, insisto, me declaro listo para construir un nuevo pacto educativo y que Michoacán regrese a la normalidad en los servicios educativos, pero no en condiciones inequitativas como ha sido hasta ahora”, remató.