Indígenas de Zacualpan interponen juicio de amparo contra resolución que desconoce asamblea de comuneros

COLIMA, Col. (apro).- Miembros del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) interpusieron un juicio de amparo contra la resolución del magistrado Raúl García Moreno Elizondo, titular del Tribunal Unitario Agrario (TUA) distrito 38, quien desconoció una decisión de la asamblea de comuneros tomada a finales del año pasado.

Asimismo, encabezados por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Taurino Rincón Lorenzo, decenas de habitantes de esa comunidad realizaron este miércoles una protesta frente a las instalaciones del Tribunal, donde solicitaron una entrevista con el magistrado, pero éste no los atendió.

En entrevista, el abogado Benjamín Luna Alatorre, asesor jurídico de los inconformes, recordó que en diciembre de 2017 la asamblea general de comuneros acordó reintegrar a la directiva que preside Taurino Rincón, el tiempo que no pudo ejercer su función a consecuencia de las demandas de un grupo de pobladores auspiciado por las autoridades estatales.

Sin embargo, cuando en junio siguiente la directiva acudió a registrar el acta ante la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN), esta dependencia se negó, por lo que fue interpuesto un recurso de revisión ante el TUA, pero en lugar de dar trámite al asunto, el magistrado decidió desconocer la asamblea sin que ningún comunero hubiese pedido la nulidad en tiempo y en forma.

De acuerdo con Luna Alatorre, dentro de este proceso se han violado los procedimientos y los derechos de los comuneros indígenas, lo que motivó la presentación del amparo directo contra García Moreno.

También comentó que los habitantes de Zacualpan acudieron a la Casa de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, porque el delegado del RAN, Miguel Barragán Ornelas, “realiza actos que están provocando un conflicto en la comunidad indígena”, pero tampoco fueron recibidos por el mandatario.

La intervención de las autoridades agrarias en Zacualpan, añadió, provocó que el 30 de noviembre un grupo de habitantes rompiera vidrios de la casa de usos múltiples y celebraran una reunión donde pretendieron destituir a la directiva.

En el fondo del problema, dijo, en un primer momento estaba el interés de funcionarios del gobierno estatal por imponer la apertura de una mina de oro en terrenos de la comunidad, pero actualmente, a esto se ha sumado el conflicto por la construcción ilegal de varios ranchos en territorio de Zacualpan, por lo que desde el gobierno buscar colocar autoridades comunales a modo.

Por su parte, el presidente de Bienes Comunales, Taurino Rincón, se quejó de que el magistrado presidente del TUA se ha burlado de sus compañeros comuneros, señalando que son ellos los interesados en la mina.

Según el dirigente comunal, en tres ocasiones se han manifestado para buscar la cancelación de asambleas convocadas por el TUA para elegir una nueva mesa directiva, pero el tribunal se ha negado a hacerlo.

“El amparo va a servir para que ya no vuelvan a intervenir en cuanto a las convocatorias que estaban haciendo para las asambleas; al magistrado no le va a gustar lo que dice el amparo porque vienen acusaciones muy serias contra el delegado del RAN, el delegado de la Procuraduría Agraria y el magistrado del tribunal, no les va a gustar, pero nos obligaron a hacerlo”.

Refirió que hace tres años el entonces gobernador Mario Anguiano Moreno los mandó llamar a él y a los miembros de su planilla para pedirles que no participaran en la elección del comisariado de Bienes Comunales, y antes –dijo– el secretario del mandatario les había dicho que podían pedir lo que quisieran: dinero, casas o carros, pero que se comprometieran a no participar para no afectar proyectos millonarios relacionados con la mina.

“Ahí yo vi claramente que si nosotros desistimos de la lucha nos van a despedazar a la comunidad. Yo no veo ningún otro interés, ya lo viví, ya vi ese ataque que ejerce el gobierno contra la gente que se defiende, y los que se corrompen definitivamente son fáciles, con cien mil pesos que les den, ahí se van tranquilamente, por eso para nosotros es importante la defensa de nuestra comunidad”, concluyó Taurino Rincón.