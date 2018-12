SSP capitalina revive a Darío Chacón, mando al frente del operativo del “1D” en 2012

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad Pública del gobierno capitalino, Jesús Orta, presentó como subsecretario de Operación Policial a Darío Chacón Montejo, quien -con ese mismo cargo- ejecutó una parte del operativo del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, mismo que terminó en violencia y detenciones arbitrarias.

Conocido con el indicativo “Aníbal”, aquel día estuvo al mando de los granaderos capitalinos que se enfrentaron con grupos de choque, pero, sobre todo, contra ciudadanos que protestaban contra el acto presidencial en la zona de la avenida Juárez, entre el Eje Central a la altura del Palacio de Bellas Artes y el Paseo de la Reforma.

Más de un centenar de personas -entre ellos mujeres y hombres adultos que sólo pasaban por ahí- fueron detenidas bajo los cargos de ataque a la paz pública y ataques a la nación. Como quedó registrado en múltiples videos que se pueden consultar en internet, muchos de ellos fueron agredidos y detenidos de manera arbitraria por elementos de la policía del entonces Distrito Federal.

Dicho operativo fue diseñado por Chacón y Manuel Mondragón y Kalb, quien ese mismo día dejó el cargo de titular de la SSP-DF -que ejerció en la administración de Marcelo Ebrard- para asumir el de comisionado nacional de Seguridad a invitación del mismo Peña Nieto.

Poco tiempo después, Mondragón lo nombró coordinador de Restablecimiento del Orden Público (CROP) de la Policía Federal, que para entonces concentraba a la mayoría de los 38 mil agentes de esta corporación.

Reportes periodísticos de Proceso y apro en el año 2013 documentaron que Darío Chacón llegó a encabezar “La Hermandad”, un conjunto de mandos policiacos de la capital señalado por actos de corrupción. Además, al sumarse al gobierno federal, colocó a personal de su confianza en los principales mandos, incluidos familiares.

En julio de ese año, fue víctima de un presunto secuestro exprés en la carretera federal México-Cuernavaca. Pocas horas después fue liberado, no sin antes ser despojado de sus pertenencias y sufrir algunas lesiones, según informó la CNS en un comunicado.

Con más de cuatro décadas en la corporación capitalina, en marzo de 2005 fue acusado por Mario Montaño, entonces jefe de la Policía Montada, de despedirlo por negarse a aportar un porcentaje de su salario para sufragar la campaña contra el desafuero del aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Hacia 2011, a cargo de la subsecretaría de Tránsito, fue señalado por “reactivar la extorsión a automovilistas”. En febrero del mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) le dirigió una solicitud de medidas precautorias en favor de Cristina Barros, una de las principales dirigentes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, ante las amenazas que recibió por su abierta oposición a la megaobra en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

Pese a este historial, el titular de la SSP, Jesús Orta, lo presentó esta mañana como “el decano” y el “mando más respetado en la corporación” y quien ha pasado “por toda la escala” de la policía. Dijo que justo por su experiencia, -aunque muchos le critiquen su edad-, le servirá para lograr los objetivos de la dependencia.

Orta Martínez fue secretario general de la Policía Federal, cuando Mondragón estaba al frente de la CNS.

“Agresión a ciudadanos se acabó”

Entrevistado al término de la conferencia de la presentación de funcionarios de la SSP y la Procuraduría General de Justicia local, el superintendente Darío Chacón fue consultado sobre la desaparición del cuerpo de granaderos que ayer anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Vestido de civil, aclaró que “no desaparece el agrupamiento, desaparece el nombre de granaderos. Ahora se les va a dar otro destino, de protección civil. Los agrupamientos hacen de todo. Son versátiles: tránsito, preventiva, en protección civil. Lo único que va a ser es que ya no se equipe ese personal, con ese equipo de defensa que se usa, que si se ve muy represivo”.

-¿Qué pasará cuando haya intentos de linchamientos?

-Tenemos que dialogar, no hay otra.

-¿No son necesarios los grupos de contención?

-Son necesarios, los vamos a contener. Va a haber personal preparado para eso, con diferente equipo. Jamás va a haber golpes, eso sí, no. El diálogo tiene que surtir efecto. No hay otra, hay que agotarlo hasta el último.

-¿Cómo quitarán la saña con la que actúan contra la gente?

-¿Cuál saña? Eso no me tocó a mí.

-En las marchas eso se ha visto, hay heridos, derechos humanos tiene quejas…

-No, esto se acabó. Con estas palabras se lo digo: la agresión a los ciudadanos se acabó. No va a haber agresiones. Eso ya es pasado, eso ya es historia.

Según el subprocurador, en caso de manifestaciones la policía va a contener a la gente. “Vamos a dialogar con los líderes hasta que sea posible, pero no va a haber agresiones. Cero agresiones”.

-Si no cabe el diálogo, ¿qué va a pasar?

-Ni modo, tenemos que agotar el diálogo y si somos agredidos, para eso estamos, somos policías.

Luego, el superintendente Chacón Montejo aseguró que en la policía capitalina “se va acabar la corrupción, es la bandera que enarboló el señor presidente de que se acabe la corrupción, se va a acabar a todos los niveles”.

Para lograrlo, dijo que es necesario incentivar a los uniformados para que den una mejor respuesta a su trabajo. “Hay que tratar bien a los policías. Hoy los comandantes no tratan bien a los policías, los tratan como números nada más, no como seres humanos. Hay que humanizar a los mandos para que traten bien sus policías. Los mandos, los comandantes no son nada si no tiene tropa enfrente”.

-¿Esto no ocurrió cuando usted fue subsecretario en dos ocasiones?

-No, siempre se les trató bien. Es la política que yo manejo porque yo soy policía desde crucero. Yo traigo formación de policía, yo amo esta policía.