Aún en el limbo, los murales del antiguo SCOP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A poco más de tres meses y desmonte de casi un 40% de los murales del Antiguo Centro SCOP, el destino de los mismos aún es incierto.

Tras el texto publicado el pasado 7 de octubre en Proceso (2188), los trabajos para desmontar los murales de Juan O’Gorman, José Chávez Morado, Luis García Robledo, Rosendo Soto y Jorge Best, en la Antigua Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) –actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) – que dan vida a la colonia Xola, lejos de parar fueron apresurados en esas fechas.

Pero, tal y como advirtieron los promotores detrás del grupo ciudadano en defensa de los murales, integrado por la investigadora del Cenidiap, Guillermina Guadarrama; los artistas Ariosto Otero, Jorge y Leopoldo Best; el periodista Juan Bautista y el estudiante de biología de la UNAM Ismael Vega, llegaron –de arriba a abajo– hasta el quinto piso del inmueble y se toparon con la complicación mayor: del primero al cuarto piso los murales se encuentran pegados, adheridos al edificio y quitarlos significaría romperlos y destruir la obra hecha a base de una técnica 100% nacional denominada “mosaico mexicano”.

Y así fue, aunque también pararon porque se les terminó el sexenio.

Tras el mitin del 7 de octubre, los defensores tuvieron dos reuniones con autoridades: estuvo Dolores Martínez y Xavier Guzmán, directora y subdirector del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA; Ernesto Martínez, titular del Cencropam, y el oficial mayor Rodrigo Ramírez Reyes, en representación de Gerardo Ruiz Esparza, en ese momento titular de la SCT.

Guillermina Guadarrama explica que incluso les hicieron dos recorridos por las obras, una el 19 de octubre, y luego el 5 de noviembre:

“La primera ocasión hasta minuta se hizo, y la segunda nos acompañó la secretaria personal de Ruiz Esparza en lugar del oficial mayor, hasta eso se portaron amables, nos explicaron que el problema no era de daño estructural, sino la caída del edificio que se encuentra en una zona pantanosa, porque incluso hicieron calas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y no habían encontrado daños estructurales.

“Resguardaron los mosaicos que desmontaron hasta entonces en la parte superior del edificio, los que quitaron de las estructuras ligeras después del sismo de 1985”.

–Pero, ¿qué pasa con el destino de los murales, qué les dijeron?

–Básicamente que era asunto del nuevo gobierno– responde la investigadora, quien actualmente trabaja en el que será un volumen en torno al muralismo, por el momento con el título “Intervenciones en el muro. Constructo de identidades y rebeldías del siglo XX al XXI”.

“Si bien le escribimos a Javier Jiménez Espriú antes de que tomara posesión como secretario de Comunicaciones y Transportes, insistiremos.

“Ahora sabemos que el edificio no tiene un daño estructural, y que hay muchas herramientas que se pueden utilizar para quitar peso al inmueble, desde no ocupar pisos superiores del edificio hasta llegar al punto de eliminar un par de pisos con maquinaria especial, y si van a mover las oficinas de la SCT como se ha mencionado, entonces que esos edificios se queden como centro cultural pero que se queden los murales, y no sólo lo decimos nosotros, también los vecinos del SCOP, ellos tampoco quieren que se los lleven.

“La siguiente preocupación es que el Indavid, al que la SCT entregó las instalaciones al llevar el registro de inmuebles patrimonios de la nación, decidan vender o dar otro uso; no debieran, pero vamos a estar al pendientes y solicitar apoyo una vez más con las instituciones pertinentes a partir de la llegada del nuevo gobierno”, finalizó la investigadora.