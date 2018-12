El apoyo a la cultura “no es un gasto, es una inversión”: Mayer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, elabora una iniciativa para solicitar un incremento considerable para la cultura y el cine mexicano.

En su planteamiento, Mayer pedirá regresar al monto asignado en 2012 a ese sector, es decir, 17 mil 800 millones de pesos, 4 mil 900 millones más de los que se asignaron este año.

“La cultura ha sido muy castigada. Es el único ramo al que siempre le han quitado, le han recortado dinero, y no es correcto, y menos por el problema de la descomposición social. Y si estamos hablando de una real transformación, la cultura debe ir en paralelo con esa evolución”, apuntó.

–Entonces, ¿usted pide 17 mil 800 millones de pesos para 2019? –se le preguntó.

–Estamos considerando que por lo menos logremos recuperar lo que se dio en 2012, y hablamos de que por lo menos sea un 35% de incremento para que pueda poseer algo respetable con respecto de lo que tenía.

–¿Falta voluntad política?

–No, hay que entender que son momentos de crisis y estamos conscientes de eso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, incrementará el presupuesto para cultura, que alcanzará más de mil millones de pesos. Ella trae una conciencia con respecto a la cultura. Va a duplicar el presupuesto para lograr hacer de la Ciudad de México la metrópoli de la cultura en Latinoamérica.

“Entonces estamos tratando de que ese mensaje también sea del Ejecutivo federal y que la Secretaría de Hacienda entienda de la importancia de apoyar a la cultura, porque no es un gasto, es una inversión”.

–¿Cómo efectúa las negociaciones?

–Nosotros estamos presentando nuestro proyecto, solicitando los incrementos, y veremos qué es lo que pasa.

El actor presentó este jueves una reforma al artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para anular la condición de ser mexicano “por nacimiento”, para poder ocupar la titularidad de entidades paraestatales.

Al respecto se le preguntó si esa reforma es para que el escritor Paco Ignacio Taibo II pueda ser director del Fondo de Cultura Económica, y aclaró:

“No tiene nada que ver con la ‘Ley Taibo’. Lamento que los periodistas le pongan que es una ley hecha a la medida cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo de Taibo II detonó y hay que reconocer que existen algunos artículos anacrónicos fuera de contexto, que violan los derechos humanos fundamentales, porque no puede haber mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Entonces hay que modificar algunos artículos, incluso de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sobre todo el artículo 21, para que no limite solamente a los mexicanos por nacimiento, porque entonces estás dando prioridad a unos y a otros no”.

Remató: “La Constitución es muy clara en el artículo primero, que dice: ‘No puede haber discriminación por etnia, raza, nacionalidad, posición económica, preferencia sexual…’ Entonces, ¿por qué razón en ciertas áreas de gobierno se discrimina a los que no fueron nacidos en México, si ya son mexicanos por naturalización? Hay que reconocer sus derechos como tal, y estamos buscando beneficiar a todos los mexicanos naturalizados, no necesariamente a Paco Ignacio Taibo II. Este es un tema importante”.