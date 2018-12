Corral persigue a funcionarios peñistas porque “quiere esconder que no sirve pa’nada”: Polevnsky

CANCÚN, Q. Roo (apro).- La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de perseguir a funcionarios del gobierno anterior porque “quiere esconder que no sirve pa’nada”.

Tras señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es agente policíaco para proceder penalmente contra su antecesor, Enrique Peña Nieto, agregó:

“Esas posturas déjaselas a gente como Corral, que quiere convertirse en polizonte, pero porque no tiene capacidad de gobernar, entonces, como es inepto, es incompetente, hace como que anda persiguiendo al enemigo”, soltó Polevnsky, en el marco de reuniones con alcaldes, síndicos y regidores de los tres municipios gobernados por Morena en el estado.

Y remachó: “Lo que pasa es que (Javier Corral) quiere esconder que no sirve pa’nada”.

Tras señalar que a Morena como partido no le toca y no es su función meter a la cárcel a Peña Nieto, expresó que el presidente López Obrador “se va a dedicar a gobernar” y “no es Ministerio Público, no es fiscal” para hacer las investigaciones.

“Andrés Manuel ha dejado un tema muy claro: él va a gobernar. A él no lo contrataron de fiscal ni de polizonte. Entonces no se va a meter en esas cosas, él se va a meter a construir para que toda vaya mejor”, recalcó.