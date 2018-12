Rutilio Escandón asume como gobernador de Chiapas; protestas por feminicidios y Acteal

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- En medio de protestas y con la ausencia del senador con licencia Manuel Velasco Coello, Rutilio Escandón Cadenas tomó posesión como gobernador de Chiapas.

Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo asumir “el reto para disminuir los niveles de corrupción y reducir los niveles actuales de endeudamiento”.

Mientras la ceremonia se desarrollaba al interior del Congreso del Estado, afuera, sobrevivientes de la masacre de Acteal protestaron con pancartas y madres de mujeres asesinadas exigieron justicia por sus hijas víctimas de feminicidios.

A su vez, maestros de telebachillerato irrumpieron de forma violenta justo cuando a Escandón Cadenas y López Obrador, un grupo de indígenas de diversos pueblos originarios de Chiapas les entregaban el bastón de mando.

Aunque no llegaron hasta el presidente ni el nuevo gobernador, el ritual se tuvo que realizar de forma rápida y luego abandonaron el recinto legislativo. Los que estuvieron ausentes en las protestas fueron los médicos y enfermeras y los maestros de la CNTE.

La policía estatal antimotines intervino para replegar a los manifestantes, la orden era no usar gases lacrimógenos ni detener a nadie. Sólo usar la fuerza cuerpo a cuerpo para replegar a la multitud.

Escandón Cadena, electo por la misma coalición de partidos políticos que integraron la coalición Juntos haremos historia, dijo que sumará las acciones de su gobierno, a la cuarta transformación que encabeza López Obrador.

En su discurso, reiteró que su administración apoyará proyectos federales como una campaña masiva de reforestación y el Tren Maya.

Expuso que plantar árboles frutales y maderables en 200 mil hectáreas de Chiapas, creará más de 80 mil empleos permanentes, y que constituye uno de los pilares de bienestar social de la cuarta transformación y que con la construcción del Tren Maya, que conectará los estados de Chiapas,Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se fomentará la economía y el turismo.

Escandón aseguró que centrará sus esfuerzos en lograr el derecho de vía que permita la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas, que por varios sexenios no se ha podido realizar y en mejorar la atención y la cobertura de los servicios de salud, particularmente en áreas con alta marginación.

Prometió que de 21 secretarías de estado, ahora serán 16, la mitad de ellas encabezadas por mujeres.

Y que se sumará a los Ejes de austeridad republicana propuesta por López Obrador, “pues no hay nada que ofenda más a la sociedad que el dispendio del presupuesto público”.

Y anunció: “Siguiendo su ejemplo, no voy a vivir en la Casa de Gobierno de Chiapas, porque ésta pasa a ser Casa de las Artes y de la Cultura, así también, los servidores públicos no utilizaremos aviones y helicópteros privados, la flota aérea del gobierno se utilizará solamente para Seguridad, Protección Civil y Salud Pública; no habrá simulaciones en los salarios de los servidores públicos, es decir, no habrá bonos ni compensaciones, ni

apoyos extras escondidos en el presupuesto”.

Anunció que presentará en las próximas semanas una propuesta de reforma constitucional, para suprimir el fuero al gobernador y demás servidores públicos; y otra iniciativa que sancione el fraude electoral como delito

grave.

Además de López Obrador, quien estuvo acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Muller, asistieron a la toma de posesión de Escandón, sus antecesores, Jorge de la Vega Domínguez, Patrocinio González Blanco, Eduardo Robledo Rincón, Julio César Ruiz Ferro y Pablo Salazar.

Los ausentes fueron Roberto Albores Gleason, Juan Sabines Guerrero y su inmediato antecesor, Manuel Velasco Coello.