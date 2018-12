Babasónicos presentan su rock “Discutible” en México

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un carácter permanentemente crítico ante cualquier circunstancia deben mantener los rockeros y cualquier persona: el de no conformarse con absolutos porque todo puede ser “Discutible”.

Bajo esa premisa intituló la banda argentina Babasónicos su reciente discografía, Discutible, con el ímpetu de transgredir y no contentarse con nada, tal como lo comenta en entrevista para la agencia informativa Apro su líder, Adrián Dárgelos.

“El disco alienta a despertar la discusión como un proceso de la realidad manifiesta en los medios de comunicación, que no coincide con la visión marxista de las fuerzas de los trabajadores”, dice el vocalista en concisa y amable charla en hotel donde se hospedaron a su llegada en la Ciudad de México.

Especifica Dárgelos que en dichas circunstancias se ubican los sectores desfavorecidos de trabajadores en todo el mundo, quienes “están en una posición ‘discutible’; por eso hacemos un llamado a una relectura de la realidad, de cómo chocan las fuerzas de la hegemonía del poder discursivas contra las fuerzas de la realidad”.

De tal modo, reconoce a nuestro país como una nación de “avanzada” luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia mexicana:

“Se vale soñar en la izquierda, obvio que no todas las fuerzas van a cambiar de un día para otro. México es una potencia con reglas que dictaminan el orden global; sí pueden cambiar a una redistribución en sistemas como la salud, el sistema de inclusión y la educación.”

De pronto, refrena su emoción:

“Pero… Yo no soy mexicano y no me gusta opinar internamente, aunque quiero sentir que sí se puede soñar”.

Lamenta que aunque no todas las bandas de rock ostentan esa esencia crítica y analítica hacia el entorno, por lo menos para Babasónicos es una constante verdad con la que funcionan:

“No todas las agrupaciones tienen que verlo de esta manera; pero Babasónicos siempre será iconoclasta y con filia anarquista”.

De su reciente placa Discutible sintetiza que “es un disco contingente que discute la realidad contemporánea, día a día. El nombre del disco tiene una categoría de belleza que no tiene que ver con el consenso, sino con ideas que polemizan entre sí. Puede encontrar distintos perfiles que reflejan ideas de caos y desconcierto”.

Destaca que la producción fue realizada por ellos mismos junto con Gustavo Iglesias, con quien han trabajado en distintos lanzamientos gracias a que comprende a fondo la incansable búsqueda de la banda por romper sus propios límites.

Actualmente Babasónicos se integra por los rockeros Mariano Roger, Diego Uma, Diego Castellano, Diego Tuñón y el mismo Adrián Dárgelos.

Por su parte, Mariano finalmente define que ellos están dedicados a entretener con buen rock, e incluso, no ven una competencia que las nuevas generaciones comulguen con sonidos diferentes como el pop y hasta el reggaetón:

“Siempre ha existido música de mierda, pero no son competencia, los rockeros no siempre queremos bailar. Lo que hace Babasónicos también es divertimento para que seamos felices; tampoco nos gusta pensar que nos impongan cómo ser y cómo vestir, en la política no soy un especialista, entonces no es necesario estar en los conciertos alzando panfletos. Sin embargo, pensamos que todo es discutible y para nosotros no hay nada indiscutible”.

Babasónicos promociona su reciente material Discutible bajo el sello de Sony Music, mismo que se podrá escuchar en show especial el sábado 8 del presente mes en el Festival Catrina en Puebla, Puebla, además del domingo 9 de diciembre en el Pepsi Center de la CDMX por la noche.