Nominan a Roma a ocho Critic’s Choice Awards: compite por Mejor Actriz, Director y Película

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, fue nominada a ocho premios Critics Choice, entre los que destacan Mejor Película, Mejor Director y Actriz para Yalitza Aparicio.

The Favourite encabeza la lista con 14 nominaciones y le sigue de cerca Black Panther con 12 postulaciones.

The Favourite del griego Yorgos Lanthimos compite en las categorías de Película, Director, Actriz y Actriz en una Comedia para Olivia Colman, así como dos menciones en la categoría de Mejor Actriz de Reparto para Emma Stone y Rachel Weisz.

La película retrata a dos primas que luchan por tener la atención de la reina Ana.

También te recomendamos Con un cinemóvil Cuarón proyectará Roma en municipios de Oaxaca, Veracruz y Tabasco

Entre las producciones de televisión hay tres empatadas con cinco nominaciones: The Americans, The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story y Escape at Dannemora.

Entre los canales de televisión y servicios de streaming están empatados con 20 nominaciones cada uno.

Los Critics’ Choice Awards serán entregados el 13 de enero y transmitidos por CW Network.