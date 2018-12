Ante el temor de una estrepitosa derrota, Theresa May pospuso votación del Brexit

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido al temor de perder la votación por un margen “significativo”, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, suspendió la votación del Brexit en el Parlamento Británico, que debía celebrarse el martes.

May acudió ante la Cámara de los Comunes en Londres, donde anunció la posposición del voto del acuerdo que negoció para el divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea, como se decidió en el referéndum de 2016.

Durante el fin de semana circularon versiones de que May no sólo no alcanzaría los sufragios necesarios para consolidar el acuerdo con Bruselas, sino que sería derrotada estrepitosamente al sumar el voto en contra de la oposición laborista con el de sus propios aliados, así como de escépticos del pacto y del Brexit en su conjunto.

Uno de los puntos que atoran la concreción del acuerdo es el establecimiento de un respaldo (backstpop) mediante el cual se evitaría una frontera rígida entre Irlanda del Norte (integrante del Reino Unido) y la República de Irlanda, que podría reabrir un antiguo conflicto entre ambas regiones cerrado hace 20 años.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, aseguró que la Unión Europea no renegociará el Brexit, incluyendo el respaldo para Irlanda del Norte, pero anunció su disposición a discutir alguna forma de facilitar que el Reino Unido lo ratifique. En Twitter, anunció una reunión urgente sobre el acuerdo de ruptura a celebrarse el próximo jueves y previó discutir un escenario de “no acuerdo”.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.

— Donald Tusk (@eucopresident) 10 de diciembre de 2018