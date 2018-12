Sin reestructuración fiscal en el país es difícil una gran política social: Ramírez Cuéllar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unos días de que el Congreso de la Unión discuta el proyecto de presupuesto para el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, advirtió que sin una reestructuración del sistema fiscal en el país, “no veo cómo tendremos una gran política social”.

Añadió: “Difícilmente podremos hacer más cosas con la misma estructura tributaria”.

Por separado, Gonzalo Hernández Licona, titular del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), consideró que el Estado mexicano no invierte lo suficiente en su desarrollo social, y México, dijo, “requiere recaudar más para tener un país de primera, para repartir mejor, porque es insuficiente”.

Durante la presentación de una serie de informes del Coneval, Hernández adelantó que el presupuesto del año entrante será “ciertamente difícil, ciertamente austero”, y reveló que en los últimos el organismo trabajó con el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para identificar los programas sociales que no deberían sufrir recortes.

Hernández también expresó sus reservas respecto de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el IVA y el ISR en la franja fronteriza con Estados Unidos. Eso, subrayó, podría “atarle las manos en materia fiscal”.

“No vaya a ser que una diferencia de impuestos genere una diferencia muy fuerte en la recaudación de impuestos, porque entonces ¿con qué tapas ese hoyo? Y, sobre todo, que haya diferencias entre regiones me parece que no es lo mejor (…) cada vez que tú generes elementos diferentes para personas iguales, se generan problemáticas”, abundó.

De igual manera, destacó que, para enfrentar el reto social, la próxima administración tendrá que enfocarse, entre otros puntos, en mejorar el ingreso de los hogares mexicanos, pues es el principal factor que explica por qué el 46.3% de la población vive en situación de pobreza.

“Cuando el ingreso de los hogares no va bien, no nos va bien y la pobreza sube”, insistió el funcionario, y recalcó: “El énfasis en aumentar el ingreso de las familias tiene que ser un énfasis que no ha habido antes; no hemos visto en el Coneval desde hace ya varios años que haya un objetivo concreto de aumentar el ingreso de las familias. Y eso se hace por varias vías: uno es mejorar la productividad de todos, y uno de tantos es aumentar el salario mínimo, que sigue siendo muy bajo”.

El titular del Coneval consideró necesario que el gobierno incremente el salario mínimo a 100 o 102 pesos, para que por lo menos empate con la línea de bienestar mínimo del organismo que preside.

Trascender la cobertura

De acuerdo con Hernández, llegó el tiempo de dar un paso adelante en el alcance de las labores del Coneval, por lo que exhortó a la próxima administración a ampliar los indicadores de medición de la pobreza para evaluar los avances no solamente a partir de la cobertura de servicios, sino al acceso efectivo a los derechos sociales.

“No basta con los elementos mínimos de la pobreza, sino que también tenemos que mejorar la calidad”, soltó.

En su forma actual, basta que exista un centro de salud en una localidad para que el Coneval considere que la población tiene acceso a los servicios de salud. Con indicadores más finos, el Coneval podría medir el acceso efectivo a estos servicios, como por ejemplo ver si el centro de salud tiene médicos y medicinas suficientes, apuntó.

“Si bien hoy una joven indígena está mejor que hace 10 años en materia de piso firme, vivienda, beca, cuando comparamos a ese grupo con otros grupos en el país, siguen las brechas muy importantes: la pobreza extrema de hombres no indígenas urbanos es de 4%, la de mujeres indígenas rurales es de 45%”, subrayó.

El diputado Ramírez Cuellar anunció que se compactarán algunos programas sociales, luego de detallar que operan más de 6 mil 500 en todo el país, 150 de los cuales forman parte del ámbito federal. “Ojalá y 2019 sea el año en que pasemos de 6 mil 500 programas a cuantos nos indiquen”, remató el legislador.