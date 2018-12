Barbosa impugnará en el exterior fallo sobre Puebla; Congreso condiciona diálogo con Alonso

PUEBLA, Pue. (apro).- El excandidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que este domingo presentará un plan de acción que incluirá recurrir a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos para pedir que se investigue lo ocurrido en los comicios de Puebla.

En rueda de prensa para dar su postura tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ratificó el triunfo de la panista Martha Erika Alonso, Barbosa recibió el respaldo de alcaldes, diputados locales y federales, así como de senadores de Morena.

El exsenador volvió a mencionar que pronto se sabrán las operaciones a las que recurrió el exgobernador Rafael Moreno Valle para obtener el fallo a favor de la ratificación de su esposa en la gubernatura de Puebla.

“Pronto se va a conocer y se van a horrorizar de todo lo que operó para el caso Puebla, todas esas alas que siente Moreno Valle que están creciendo en su hermoso plumaje, se le van a caer”, aseguró sin dar más detalles bajo el argumento que es “parte” de los hechos.

Barbosa Huerta dijo que desde este día se reunirá con líderes sociales, partidos políticos y organizaciones civiles para empezar a conformar el plan de acción que instrumentarán para la situación política que vive Puebla, donde se confirmó el triunfo del morenovallismo por decisión del tribunal electoral.

Este plan lo darán a conocer el próximo domingo en la plaza de la Democracia, dos días después de la ceremonia de toma de posesión de Alonso Hidalgo.

Recordó que Morena en Puebla tiene una mayoría política, conformada con las principales alcaldías de la entidad, la mayoría en el Congreso local, las diputaciones federales y senadurías, los cuales se mantendrán como un grupo político que se mantendrá unido y actuante.

“Esta amplia representación política no va a permitir que se reediten los seis años del oprobio de Rafael Moreno Valle”, expresó.

Explicó que el plan de acción que propone tendrá como objetivo mantener unidad política, la cercanía con la sociedad, apoyar a los municipios y defender a la sociedad, para evitar que el gobierno estatal entrante de Alonso Hidalgo cometa abusos, como ocurrió en los casi ocho años del morenovallismo.

Aunque aclaró que en ningún momento se propondrá un rompimiento institucional.

Barbosa rechazó que vaya a aceptar un cargo político que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dijo que prefiere quedarse en Puebla, aunque también aclaró que no pretende ser delegado.

El exsenador insistió en que en las elecciones del 1 de julio, ganó Morena, y no Alonso Hidalgo como lo dictaminó el sábado el Tribunal electoral.

“A Martha Erika le compraron la gubernatura, no veo cómo le puedan comprar la gobernanza, no veo cómo pueda entablar una relación sana entre gobierno y sociedad, no veo de dónde pueda provenir la legitimidad necesaria para hacer un buen desempeño”.

Dijo que la única forma en que podría legitimarse sería si propusiera una investigación del gobierno de su propio esposo, o que encabezara una comisión de la verdad sobre lo ocurrido en las elecciones poblanas.

Congreso condiciona diálogo con Martha Erika

La fracción mayoritaria que conforman Morena, PES y PT pidieron a la gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo, una mesa política de diálogo que tenga la intermediación del gobierno federal.

El diputado José Juan Espinosa, presidente de la mesa directiva del Congreso local, dijo que la propuesta es en respuesta al llamado al diálogo que hizo la propia panista.

Anunció que esta semana suspenderán las sesiones legislativas, incluyendo la revisión y ajustes al Presupuesto estatal para 2019, y que no retomarán las actividades hasta que se establezca esta mesa de diálogo en la capital del país en la cual se fijen condiciones de gobernabilidad y respeto entre dos poderes públicos.

Espinosa Torres indicó que para que exista diálogo con el gobierno entrante de Alonso Hidalgo tendrán que cesar los vetos que ha emitido el gobierno de Gali Fayad, el cerco informativo, la persecución del aparato estatal y los intentos de soborno y cooptación a alcaldes y diputados de Juntos Haremos Historia.

“La reconciliación Señora, está en sus manos, los agraviados fuimos los poblanos, le tomamos la palabra siempre y cuando ofrezca garantías de que el régimen de corrupción, impunidad, negocios desde poder público y violación a los derechos humanos, sea desmantelado”, expresó.

Indicó que aunque están seguros de que en Puebla se cometió un fraude electoral y que Alonso Hidalgo carece de legitimidad para gobernar, acatarán el fallo del Tribunal.

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, dijo que, aunque el fallo del TEPJF haya reconocido a Alonso Hidalgo como gobernadora, llegará al poder sin legitimidad.