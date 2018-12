Sólo Donald Trump gana más que el presidente de la SCJN: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial, se mantuvo hoy en el plano declarativo y, aunque el mandatario saludó la posibilidad de debatir, desestimó el desmentido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó ayer respecto a los ingresos de los ministros.

“Se molestan, pero la verdad es que como se dice coloquialmente se rayaban… sueldos elevadísimos. Dicen que no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales, los ministros.

Yo tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son siete millones al año en sueldo bruto más otras prestaciones que no están ahí, pero si no son 600 mil son 500 mil y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo. Solamente Donald Trump gana más que el presidente de la SCJN y hay datos sobre esto”, expuso.

Luego de que ayer una inédita manifestación de jueces y magistrados observara que el artículo 127 constitucional –que establece la supremacía salarial del presidente de la República—no puede aplicarse por carecer de ley reglamentaria, López Obrador insistió en su conferencia de prensa matutina que debe acatarse el mandato de la ley suprema.

“Ya se tomó la decisión, es asunto legal. Está en la Constitución, en el Artículo 127 y ya existe la ley. Nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Si no respetamos la constitución no va a haber estado de derecho. O qué ¿vamos a pedir que los demás acaten la ley y nosotros vamos a gozar de inmunidad? Eso no”, advirtió.

La política de austeridad que el nuevo gobierno ha centrado en la disminución salarial de la alta burocracia, es uno de los temas que han provocado un arranque atropellado del gobierno de López Obrador en su relación con los otros poderes y los organismos autónomos, colocando el debate en la constitucionalidad de las medidas y cuya suspensión provisional por la SCJN, plantea un inédito diferendo entre poderes cuyo resultado, dice el mandatario, acatará, no sin antes exponer su apreciación al respecto:

“Se me hace una injusticia que existan estos sueldos habiendo tanta pobreza en el país. Además esto no es nuevo, no es que llegué y se me ocurrió que se iban a bajar los sueldos. Lo vengo diciendo desde hace años, es un compromiso de campaña”.

Inclusive, ejemplificó con los planes de beca para estudiantes universitarios, cuyo monto se estima en dos mil 400 pesos mensuales, que en comparación con 500 mil pesos de percepción que atribuye a los ministros, calificó de desproporcionado.

Empleados de la SE exigen mantener sus empleos

La mencionada “austeridad republicana”, como llama oficialmente a las medidas de reducción salarial y adelgazamiento burocrático, enfrentó hoy otra vertiente, en los despidos de personal de mandos medios y empleados sin base, que en el caso de la Secretaría de Economía, arribaron desde las 6:00 de la mañana para exigir conservar sus empleos.

En ese otro frente, ayer se difundió la circular del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en la que como parte de la política de austeridad se establecen las directrices para prescindir de personal, que abre un frente adicional en términos de legalidad y derechos humanos laborales presagio de otra andanada de amparos.

El titular del Poder Ejecutivo, expuso hoy, sin entrar en consideraciones jurídicas, que el gobierno “estaba ensimismado” y que la mayoría de los recursos se proyectaban para el mismo gobierno, mientras que “no se le transferían recursos al pueblo”, sostuvo.

“Todo es para el mismo gobierno, ya sean sueldos, pensiones y jubilaciones para los que trabajan en el gobierno, gastos operativos, pago de deuda del gobierno, entonces tenemos que liberar fondos para la gente”, subrayó.