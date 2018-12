Un sueldo justo para alta burocracia, según López Obrador: 100 mil pesos mensuales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la polémica por los recortes salariales a la alta burocracia que afecta a otros poderes y organismos autónomos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció hoy una aproximación del ingreso que estima “un sueldo justo” y “no despreciable”.

Los secretarios de Estado ganarán cientos de pesos menos que él, cuyo salario se estima en torno a los 108 mil pesos mensuales; en tanto, los subsecretarios, tendrán ingresos de unos dos mil o tres mil pesos mensuales menos, lo que consideró, debe ser el parámetro para los otros poderes y organismos públicos autónomos.

López Obrador expuso en concreto que un secretario de Estado ganará alrededor de 800 pesos menos que él, mientras que un subsecretario percibirá entre dos mil y tres mil pesos menos, colocándose en alrededor de 100 mil pesos brutos.

Estimó que 100 mil pesos deberían ser lo que cobren ministros de la SCJN, diputados y senadores, consejeros y comisionados en organismos públicos autónomos.

El parámetro con el que ejemplificó esta vez López Obrador, como ya lo había hecho la semana pasada, es el de los investigadores con nivel doctoral, que gozan de tiempo completo en una universidad pública o privada, cuyos ingresos son de la cantidad mencionada.

“Con todo respeto, un investigador aunque tiene muchas satisfacciones por estar enseñando el servicio público es la consagración del ser humano porque es el servicio al prójimo, al ciudadano, ser un siervo de la nación. Es una gran satisfacción y además de estar sirviendo que le paguen a uno es para brincar de alegría. No es despreciable.

“El que quiera hacer dinero pues que no se ocupe de estas funciones. Puede dedicarse a cualquier otra actividad, es legítimo… pero el servidor público no está para hacerse millonario, no podría un servidor público hacerse millonario”, concluyó.