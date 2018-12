Tiroteo en el centro de Estrasburgo deja dos muertos y diez heridos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un tiroteo ocurrido este martes cerca de un mercado navideño en el centro de Estrasburgo dejó al menos dos muertos y diez heridos, informó el Ministerio del Interior de Francia.

De acuerdo con el gobierno de la prefectura, citado por el canal francés de noticias France24, el autor de los disparos se dio a la fuga, motivo por el que la policía montó un operativo para desalojar a los turistas que visitaban el centro de la ciudad.

Las autoridades locales también solicitaron a los habitantes de dos barrios cercanos al centro de la ciudad, Neudorf y Parc de l’Etoile, que permanezcan en sus viviendas hasta nuevo aviso. Además, los servicios de autobuses y tranvías que pasan por la zona fueron interrumpidos.

Paramédicos dijeron al diario británico The Guardian que el tiroteo ocurrió en la plaza Kléber, cerca de un mercado navideño que es visitado cada año por millones de turistas.

El Ministerio del Interior de Francia emitió una alerta en su cuenta en Twitter en la que informó de un “grave evento de seguridad pública en curso en Estrasburgo” y pidió a la población que se mantuviera en el interior de sus viviendas.

— MrRevinsky (@Kyruer) December 11, 2018