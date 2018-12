Caintra-NL espera que “cobija” presupuestal de AMLO alcance para todos

MONTERREY, N.L. (apro).- El presupuesto que presente el gobierno federal en el presente año debe alcanzar para todos, por lo que es indispensable que el presidente Andrés Manuel López Obrador consiga un justo equilibrio en la distribución de recursos para causas prioritarias, afirmó el presidente de Caintra Nuevo León, José Ignacio Garza Herrera.

La principal preocupación de los empresarios, dijo, es que el paquete fiscal conlleve un déficit que se tenga que cubrir con deuda, con un gasto superior al ingreso, por el privilegio a gastos sociales como los que se destinan a jóvenes y a ancianos, sin tener recursos para cubrirlos.

Señaló que la promesa del presidente de reducir en la frontera norte de México los Impuestos al valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) impactará en el erario con unos 100 mil millones de pesos, que deberán ser empleados de partidas que podrán desatender otros rubros.

“Si sumamos los 100 mil millones para la frontera y otros 100 mil millones para los jóvenes con futuro, la cobija, que es de cierto tamaño, si la jalas para un lado hará que alguien se vaya a descobijar. Lo que esperamos es que venga el presupuesto balanceado y que se puedan hacer los programas sociales y que se haga la inversión que se requiere en el país pues hay cuestiones importantes atrasadas”, dijo el dirigente.

En conferencia de prensa, el líder de la Cámara de la Industria de la Transformación en la entidad dijo que es normal que surja preocupación por el cambio de régimen, y particularmente en este caso, porque la evolución es “más fuerte por lo que representa”, en referencia a la llegada al poder de un mandatario de izquierda.

“Claro que preocupa, pero es normal que se pongan los estilos de gobernar. Ya vimos el de este presidente que es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver los mexicanos. Esto tiene sus choques internos y preocupa no tanto que se haga el cambio y se haga de forma diferente la gestión pública y política, sino que no repercuta en el país y no lo desestabilice en una confrontación de clases”, señaló.

Los cambios son buenos y siempre provocan “algo de dolor”, estimó Garza Herrera, aunque se mostró confiado en que funcione el esquema político que López Obrador echó a andar al asumir la primera magistratura del país.

En el área de seguridad, el dirigente empresarial pidió que regrese el medio millar de elementos del Ejército que dejó Nuevo León, con el compromiso de un retorno próximo, para que la violencia no crezca en la entidad y que exista más tranquilidad en el sector empresarial.