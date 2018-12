Scherer García, Aristegui, Rosario Ibarra, entre los 15 finalistas para Medalla Belisario Domínguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, el máximo reconocimiento del Senado mexicano, cerró esta noche el periodo de recepción de postulaciones e informó que son 15 candidatos y candidatas a este galardón, incluyendo al fundador y director de Proceso, don Julio Scherer García.

Se recibieron 52 postulaciones provenientes de senadores, organizaciones civiles, instituciones académicas y ciudadanos, bajo el criterio de reconocer el trabajo de quienes han destacado en favor de sus comunidades, activistas sociales, políticos, periodistas, investigadores y escritores, entre otros.

Tras el análisis y deliberación de los distintos perfiles, los 15 candidatos que dio a conocer la comisión son los siguientes: la periodista Carmen Aristegui, Elisa Carrillo Cabrera, Javier de la Fuente Hernández, Fernando Guisa Hohenstein, la ex senadora y ex candidata presidencial Rosario Ibarra de Piedra, Ramiro Iglesias Leal, el astronauta Rodolfo Neri Vela, el ex director fundador de La Jornada, Carlos Payán Velver, Guillermo Ruiz Palacios y Santos y Linda Silva Torres Castilleja.

La lista incluye a 5 aspirantes pos mortem: don Julio Scherer García, Alvaro Genaro Carrillo Morales, el excandidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, María Angélica Luna Parra y Trejo Lerdo; y Anna Zarnecki.

La secretaria de la comisión Belisario Domínguez, la actriz y senadora Jesusa Rodríguez, de Morena, destacó al dar a conocer los 15 finalistas que el ejemplo de Belisario Domínguez es importante y “me toca el corazón porque durante toda mi vida he luchado por la defensa de la libertad de expresión”.

El tema “es fundamental” y “tenemos una misión para reconstruir la libertad de expresión”, destacó la senadora Rodríguez.

La coordinadora del Partido Encuentro Social (PES), Sasil de León, destacó que al dar a conocer los 15 finalistas “la única intención es que entremos en un periodo de reflexión para elegir al galardonado o galardonada, sin que ello signifique demeritar que la mayoría de las propuestas han aportado con su trabajo beneficios a la nación”.

El senador chiapaneco Eduardo Ramírez, de Morena, afirmó que buscarán “un consenso lo más pronto posible para que antes de que concluya este periodo entreguemos la medalla”.