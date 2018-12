Hacienda descarta que bonos del NAIM afecten presupuesto y afores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, aclaró que la recompra de bonos del aeropuerto de Texcoco por mil 800 millones de dólares “no tendrá ningún impacto” en el presupuesto de Egresos de la Federación 2019, ya que se empleará dinero que está “en la panza” del Grupo Aeroportuario.

A su vez, el subsecretario de Hacienda y hacedor de la estrategia para recuperar los seis mil millones de dólares emitidos en bonos, Arturo Herrera, dijo que los fondos para el retiro (afores) que se invirtieron para esta compra “no están en peligro”.

En entrevista, Arturo Herrera dijo que esperan la oferta de recompra de los bonos por mil 600 millones de dólares cierra el 19 de diciembre “y estamos confiados”.

“Pero ¿qué implica para el ciudadano común y corriente esta posible recompra?”, se le preguntó. “No significa nada en términos grandes, porque esos recursos están en un fideicomiso. Lo que estamos tratando de hacer es administrar ese pasivo: existen 120 mil millones de pesos físicamente en caja y 6 mil millones de dólares en deuda. Estamos tomando parte de ese dinero que está en la caja para liquidar la deuda”. Y así lo publicó Proceso en el número que está en circulación.

Y reiteró ante diputados de la comisión de Hacienda: “El aumento no tiene pérdida porque lo compramos a cien y los vamos a recomprar a cien, no hay ninguna pérdida para el erario. Y los recursos que ya están en el fideicomiso no se van a usar para el aeropuerto de Texcoco ni para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía”.

Respecto al dinero que hay de las afores y que se encuentra en la llamada “Fibra E”, el subsecretario de Hacienda dijo que suma mil 600 millones de pesos, y aclaró que la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la recompra de los bonos por mil 800 millones de dólares “no pone en riesgo las afores de la gente”.

“Hay una Fibra E que es de mil 600 millones de pesos, es una operación subordinada a la de los bonos, de tal manera que primero se resuelve el bono y luego se atiende a la Fibra E, pero no están en riesgo las afores de la gente”, detalló el subsecretario Arturo Herrera.

Durante su comparecencia, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, adelantó que en el presupuesto 2019 se presentará “un superávit del 1% del PIB (Producto Interno Bruto), lo que será una gran señal para el país y para el mundo”. Además, reiteró que “no habrá cambios tributarios”, es decir, no habrá aumento de impuestos.

Y por si fuera poco, dijo, México cuenta con reservas internacionales por 175 mil millones de dólares, además de dos líneas de crédito internacionales, una por 70 mil millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional y otro por 9 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos.

“En suma, es un cinturón de seguridad por 260 mil millones de dólares”.

Durante su comparecencia en la comisión de Hacienda que encabeza la panista Patricia Terrazas Baca, el titular de Hacienda llamó la atención de que la deuda haya alcanzado cerca del 50% del PIB en el año 2016, y a pesar de ello, el país no ha crecido.

“Es incomprensible por qué no crecimos, dónde está ese dinero”, se preguntó a sí mismo, y se respondió: “estuvo en los bolsillos en que no debió haber estado”.

Se endeudó el país y no se supo en qué se utilizó dicho dinero, dijo en síntesis. Además, acusó de “una mala inversión pública” del pasado gobierno, y puso un ejemplo: para el tren suburbano Toluca-Ciudad de México se contempló una inversión de 27 mil millones de pesos, pero ya va en 50 mil millones de pesos y aún no se termina.

Pero además, dijo, “nos pareció muy extraño que no pasa por el aeropuerto de Toluca y vamos a tener que gastar para hacerlo”.

Urzúa también advirtió que el aumento de la deuda por parte del gobierno saliente “se hizo violando la Constitución”. Ello, dijo, porque la deuda debe hacerse para realizar inversión productiva, pero no lo hicieron para ello, sino para el pago de gasto corriente.

“No debemos endeudarnos irresponsablemente”, apuntó.

También dijo que para abatir la corrupción es que se consolidarán las compras en el gobierno federal. A su arribo al gobierno, dijo, se encontraron con mil 300 unidades ejecutoras del gasto, y eso ya no sucederá: “se cierra la posibilidad a mucha gente de robar”.

Respecto a la inversión privada, dijo que se respetará al igual que la inversión extranjera y se seguirá promoviendo, “porque si el gobierno no lo hace, las empresas por si solas no lo van a hacer”.

La comisión de Hacienda ratificó a Carlos Urzúa como secretario de Hacienda, a Arturo Herrera como subsecretario de Hacienda, a Gabriel Yorio González como jefe de la Unidad de Crédito, a Fernando Karol Arrechedurra Mustre como jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y al procurador fiscal, Carlos Romero Aranda.