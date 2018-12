Sambueza, el “jugador del año” dice adiós a los Diablos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mediocampista argentino naturalizado mexicano Rubens Sambueza anunció en redes sociales su salida del Club Toluca luego de dos años de estancia.

Aunque aclaró que su marcha no obedece a diferencias con la directiva o el cuerpo técnico o a temas contractuales, Sambueza dejó en suspenso su futuro inmediato.

“Hoy cumplo 2 años que llegué a este gran club, donde tuve la oportunidad, entre muchas otras satisfacciones, de ser nombrado por primera vez en mi carrera el Mejor jugador de toda La Liga. Estaré agradecido por siempre con Toluca, su afición, compañeros, cuerpo técnico, directiva y su dueño por esta oportunidad.

“No me quiero olvidar de la gente de utilería, cuerpo médico y cancheros. Pero siento que mi ciclo terminó aquí y le he pedido a la dirigencia que necesito salir para buscar una nueva etapa en mi carrera. Las razones son personales y no tienen nada que ver con temas contractuales ni con la institución. Agradezco nuevamente esta gran etapa llena de emociones y siempre llevaré en mi recuerdo a este gran equipo. Muchas gracias y espero algún día encontrarnos nuevamente”, publicó el jugador en su cuenta de Instagram y Facebook.

Dos años atrás, Sambueza repitió el mismo procedimiento en la cúspide de su carrera como futbolista del Club América, donde también pidió su salida.

De esa manera, Rubens llegó como refuerzo de los Diablos rojos para el torneo Clausura 2017, en el marco de los 100 años del club. En su paso por el equipo mexiquense, Sambueza fue determinante para acceder a las dos finales que disputó el equipo, el semestre anterior.

Sambueza se convierte en la cuarta baja del Toluca, después del traspaso de la joven promesa Alexis Vega a las Chivas del Guadalajara, de Luis Quiñones, que regresó a Tigres, y de Carlos Calvo.