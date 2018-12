DíaDeMedios: Cruz Azul, a poner fin a la sequía ante un América que se ve levantando la copa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el día de medios, previo al juego de ida de la final que disputarán América y Cruz Azul, el entrenador de los celestes, Pedro Caixinha, dijo que aunque respeta a su rival los suyos saldrán a hacer todo para conseguir el noveno título que le deben a la afición desde hace más de dos décadas.

“Estamos preparados para todo. Todos sabemos que el pasado 7 de diciembre se cumplieron 21 años de que la institución no consigue un título de Liga. Entonces nos comprometimos porque teníamos el reto más importante del futbol mexicano. Siempre trabajamos muy fuerte para poder estar acá”, declaró el portugués.

Por su parte, el entrenador del América, Miguel Herrera, aseguró que el director deportivo de la Máquina, Ricardo Peláez, se formó en el América, donde aprendió lo que hoy aplica y le funciona en Cruz Azul.

“Ricardo aprendió mucho de lo que yo hice durante su estadía conmigo. Todas esas cosas se las enseñamos a Ricardo y qué bueno que ahora se las comparte a Pedro y a la gente de Cruz Azul. Ricardo lo sigue implementando, porque como dice Pedro, ‘hicimos una gran mancuerna’”, declaró “El Piojo”.

“Me veo levantando la copa”, lanzó el americanista en la conferencia conjunta.

En tanto, el delantero argentino Milton Caraglio señaló que el respaldo de Pedro Caixinha a los jugadores celestes la base para llegar a una final por primera vez en cinco años y que él lo vivió en carne propia cuando falló al cobrar un tiro de penalti ante Monterrey en la semifinal.

“Muy importante, no sólo hacia mí sino hacia cualquier jugador, compañero. En el grupo todos tratamos de respaldarnos en las buenas y en las malas mucho más, así que estoy agradecido por la confianza del técnico. Él sabe que no fallo, es mi segundo penal en mi carrera que no puedo convertir. (Ahora) es el momento de proyectar todo el trabajo que se hizo durante el semestre y ponerlo en marcha”, aseguró.

Para el portero Jesús Corona, quien no ha podido ser campeón con Cruz Azul, y ha perdido dos finales, “la tercera es la vencida” y ve los juegos contra América como la oportunidad para lograrlo.

Con los Tecos, en el Clausura 2005, Corona perdió 6-3 ante América en el estadio Azteca. En 2013, también contra las Águilas, cayó con Cruz Azul a minutos del final.

“Lo veo como una nueva oportunidad. Algunos compañeros que vivimos ese momento también lo toman de esa manera. Cada uno tiene muy claro lo que estamos buscando. Sabemos que será un partido con una gran expectación para todos. Trabajaba para llegar a una final, siempre he trabajado para eso y ahora lo tomo como una oportunidad que te presenta el futbol, que te da la vida”, refirió el portero de 37 años.