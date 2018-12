Surge grupo de autodefensa en Técpan; busca frenar al de Petatlán, Guerrero (Video)

CHILPANCINGO, Gro. (apro).– Habitantes de Técpan de Galeana anunciaron la creación de la guardia comunitaria “Alianza de Autodefensa Ciudadana”, con la que buscan impedir el ingreso del grupo armado que asumió la seguridad del vecino municipio de Petatlán, en la Costa Grande.

Líderes del nuevo grupo de autodefensa aseguraron que la llamada Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) es dirigida por el líder de La Familia Michoacana, Johny Hurtado Olascoaga, alias El Pescado, afincado en el municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente y quien, aseguran, desde hace dos meses movilizó a un ejército de sicarios por la sierra para tomar el control de la Costa Grande.

Por ello, la Alianza de Autodefensa Ciudadana decidió instalar retenes con civiles armados sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del poblado El Llano.

“El mensaje es muy claro para aquel lado (Petatlán): vamos a poner un trasmallo, pero por aquí no pasan pescados”, expresó uno de los dirigentes ayer durante la aparición pública del nuevo grupo de autodefensa.

En el improvisado mitin, se aseguró que están negociando con las autoridades para que se pacifique el estado de Guerrero, “pero vamos a comenzar por casa y no vamos a aceptar amenazas”.

“Sabemos de las malas mañas y malas costumbres que han arrasado con otras regiones en Tierra Caliente como Ciudad Altamirano y en el mismo Arcelia de donde son originarios. Sabemos perfectamente quienes son y lo que hacen, por eso no vamos a permitir que lo vengan a hacer a nuestra tierra”, indicó el líder de la autodefensa de Técpan.

“Aquí van a ver a gente pacífica, trabajadora, que estamos protegiendo a los que todavía no entienden que si no hacemos esto se van a arrepentir porque van cerrar todos los empaques. Van a venir a extorsionar, a secuestrar y aquí no pasa eso porque estamos unidos y utilizamos la razón, las leyes y gestión”, expresó uno de los dirigentes del grupo.

En la región operan empacadoras de mango destinado a la exportación

En un comunicado, aseguran no ser un grupo nuevo ni ser policías y recordaron que surgieron en 2012 en Técpan, donde bloquearon durante tres días la carretera que conecta Acapulco con la región de la Costa Grande y aseguran tener presencia en los municipios de Benito Juárez, Atoyac y Coyuca de Benítez.

En ese entonces, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero acusó a la autodefensa de Técpan de estar vinculada con el grupo delictivo de Los Granados, que opera en la región.

Ahora, seis años después, este grupo armado decidió reaparecer públicamente para hacer un llamado al gobierno de Héctor Astudillo y evitar la expansión del grupo armado que llegó de la Tierra Caliente y mantiene tomado el municipio de Petatlán, indicaron.

La semana pasada, el grupo que opera en Petatlán, autodenominado Policía Ciudadana de la Sierra y la Costa Grande, adheridos a la UPOEG y liderados por Crescencio El Chano Arreola y Johny El Pesacado Hurtado, emprendieron una ofensiva contra el bando antagónico de la Guardia Guerrerense, que lidera Óliver El Ruso Coria en el municipio de Petatlán, para controlar esta franja costera que colinda con el balneario de Ixtapa-Zihuatanejo y el puerto Lázaro Cárdenas del estado de Michoacán.