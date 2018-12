Apple anuncia fuerte expansión y creación de empleo en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa tecnológica Apple anunció hoy inversiones por al menos mil millones de dólares para crear un nuevo campus y construir nuevas instalaciones en varias ciudades, con el fin de generar empleo en Estados Unidos.

La firma fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak ha sido objeto de críticas frecuentes por parte del presidente Donald Trump, quien ha insistido en que Apple instale fábricas de sus productos más populares –el iPhone y el iPad– en Estados Unidos, en lugar de manufacturarlos en China.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China – but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de septiembre de 2018