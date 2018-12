Excomisionado de seguridad de Morelos anticipa acciones legales contra Cuauhtémoc Blanco

CANCÚN, Q. Roo (apro).- Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del estado, anticipó acciones legales contra el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, por las denuncias formuladas en su contra cuando fungió como comisionado de la Policía en esa entidad, entre ellas el presunto fraude de 27 millones de pesos en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública.

Además, aseguró que funcionarios de primera línea en materia de seguridad del gobierno morelense están vinculados con el exmandatario veracruzano Javier Duarte.

“El apellido de nuestros hijos y el prestigio personal se defiende hasta con la vida misma. Mi reacción ante tales y desafortunadas difamaciones será implacable dentro de los límites de la ley. Ya lo haré del conocimiento público en su momento”, expresó Capella a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Y acusó que Blanco “pretende justificar su ineptitud” al promover cargos y denuncias en su contra como excomisionado de Seguridad Pública de Morelos.

“Han cometido todas las pifias en relación con sus señalamientos. Ninguno se ha denunciado porque no tienen ni tendrán elementos, y si lo hacen les garantizo el resultado”, expresó.

Lamentablemente, dijo, cuando se desempeñó como alcalde de Cuernavaca, el exfutbolista generó un profundo odio en contra del gobernador Graco Ramírez y de su principal funcionario en seguridad.

“No es posible entablar con él (Blanco) una conversación de 45 segundos seguidos de un tema institucional. Es simple, no le entiende. Revisen decenas de videos que comprueban esto. Sus actitudes no son objetivas, son de odio”, soltó.

Y sostuvo que, según información oficial, “con el cambio de gobierno, el 1 de octubre, la violencia en Morelos se ha incrementado de manera sustancial; los delitos de alto impacto entre 21 y 37%”.

En la alcaldía de Blanco –subrayó– no entendieron el modelo de “Mando Único”; están enfrentados con la Fiscalía del estado y no saben usar la tecnología, no hay información de inteligencia porque las áreas federales perdieron confianza.

Capella remató: “Todos los funcionarios de primera línea en seguridad son reclutados del gobierno de Duarte en Veracruz. El Ejecutivo estatal (de Morelos) tiene las características que no es necesario explicarles, por lo que no hay voluntad política en el tema”.