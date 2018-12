UdeG otorga Honoris Causa a Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Universidad de Guadalajara entregó por primera vez de manera simultánea, tres títulos de Doctor Honoris Causa a Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por su contribución a los procesos democráticos, la vigencia de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y la transición política en México.

Tras recibir su título y su medalla, el exfundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas mencionó que será difícil y un gran reto cumplir con la propuesta de que el estado esté obligado a otorgar educación superior gratuita a todos los mexicanos.

“Nunca hasta hoy, el estado ha podido cumplir con su obligación de ofrecer educación en todos los ciclos obligatorios a todo mexicano. No es tarea fácil desde luego, ni existen aún los mecanismos legales, para que cualquier habitante del país, pueda exigir al estado las condiciones para el pleno ejercicio del derecho constitucional a la educación”, apuntó.

Añadió que “hacer realidad el acceso a los ciclos obligatorios de la educación no debe quedar como letra muerta, la buena intención y las prioridades, deberán reflejarse en los presupuestos”.

Mencionó que los recursos para la educación cada vez son más insuficientes, por lo que pide se otorgue el dinero necesario para que no existan rechazados, especialmente en nivel medio y superior.

“Un primer objetivo (…) es lograr efectivamente la universalización y la democratización de la educación en todos sus niveles, que no haya niños (…) que se queden sin pisar un aula escolar, que no haya quien no curse los ciclos obligatorios de la educación, que no haya escuelas públicas buenas y malas, que no haya rechazados en las preparatorias y en las universidades, no nos acostumbremos a que haya rechazados”, señaló.

Al finalizar el evento, se le cuestionó a Cuauhtémoc Cárdenas si era mejor que se canalicen los recursos a las actuales universidades, en lugar de las 100 que pretende abrir Andrés Manuel López Obrador. El exjefe de gobierno capitalino no se quiso comprometer y solo respondió que se envíe el dinero a donde “sea más útil para el país”.

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y la senadora de la República, Ifigenia Martínez tras recibir sus respectivos doctorados, coincidieron en recordar los episodios de su vida política en el PRI, cuando buscaban democratizar el sistema, y recuperar “los principios nacionalistas abandonados por el neoliberalismo”.

En lo individual, Porfirio Muñoz Ledo refirió que, debido a los agravios sociales y la falta de democracia en el tricolor, en octubre de 1986 surgió la Corriente Democrática, respaldada por “funcionarios, intelectuales y embajadores de pensamiento avanzado”. Pero recalcó que “no fue un movimiento limpio, más de 400 compañeros fueron asesinados, generalmente en sus domicilios”, recordó.

Con un sentimiento de nostalgia, Porfirio Muñoz Ledo mencionó que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, “30 años después, lo que aspiramos, finalmente sucedió. Vivimos hoy una condensación del poder político por la vía pacífica, y la fuerza del voto popular. Por primera vez también, el futuro se encuentra en manos de la sociedad, que por ningún motivo debe aceptar la usurpación de los conservadores al acecho”.

En tanto, la también economista, Ifigenia Martínez señaló durante su discurso que entre las causas de un menor crecimiento económico en las últimas décadas en el país se encuentran la corrupción, la ineficiencia, “el abandono de la rectoría del estado”, la ausencia de una política fiscal progresiva, la globalización y el neoliberalismo.

También consideró que es necesario recuperar Pemex y “con ello las posibilidades de un crecimiento autónomo”.

Al momento en que los tres homenajeados ingresaron al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, fueron recibidos con fuertes aplausos por parte de los asistentes al evento.

Previo a la entrega del título y de la medalla, el exrector y actual diputado federal por Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla habló sobre las aportaciones a la democracia de los tres homenajeados a la política del país, a partir de 1986 cuando formaron la Corriente Democrática al interior del PRI. Al encontrar cerrazón en el tricolor, un año después conformaron el Frente Democrático Nacional, la izquierda más importante en la historia de México.

“En conjunto, ellos tres serían los artífices de la conformación de la Corriente Democrática que de forma pacífica, encausó el descontento ciudadano y la exigencia por la vigencia de la democracia y la justicia en México”, expresó.

Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Navarro Navarro hizo una larga pausa, luego de que no se le entregara su discurso. Ese momento fue aprovechado por los homenajeados para conversar con la persona que tenían a su lado. En el caso de Cuauhtémoc Cárdenas platicó con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez.

Cuando tuvo su discurso en la mano, el rector también relató parte de la historia política de los tres personajes, incluyendo la fundación del PRD, y las tres postulaciones a la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas.

“El movimiento social que iniciaron Cuauhtémoc, Porfirio e Ifigenia, entre otros líderes, significó avances en la democratización, la defensa de los derechos civiles y la construcción colectiva del espacio público, aspectos que fueron determinantes para lograr la transición política en México”, enfatizó el rector general.