Trump designa a Mulvaney jefe de Gabinete Interino; Chris Christie declinó ir a ese cargo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mick Mulvaney fue designado como jefe de Gabinete interino de Estados Unidos, en sustitución del general retirado John Kelly.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el presidente estadunidense Donald Trump.

….I look forward to working with him in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! John will be staying until the end of the year. He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his service!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018