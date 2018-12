Ni ineficacia ni corrupción, si queremos un verdadero cambio: Carlos Martínez, nuevo director del Infonavit

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carlos Martínez Velázquez, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), asumió la dirección general del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en sustitución de David Penchyna Grub, quien encabezó el organismo desde 2015, bajo el mando de Enrique Peña Nieto.

En el marco de la 117 Asamblea General del Infonavit, el también exasesor del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y exjefe de la oficina del procurador federal del Consumidor (Profeco) planteó un plan de acción inmediato en cuatro áreas.

En primer lugar, adelantó que habrá una reducción de costos operativos del Instituto en su actividad sustancial, ya que en términos unitarios se ha duplicado el costo al otorgar cada crédito sin que haya una razón económica o contable, señaló Martínez Velázquez.

“En el mejor de los casos, esto responde a ineficacias, en el peor a corrupción. Si queremos un verdadero cambio no podemos solapar ninguna de las dos. Recordemos que el dinero del Infonavit no le pertenece ni a sus directores, ni al gobierno, es patrimonio exclusivo de las y los trabajadores de México”, recalcó.

En segundo término, dejó claro que trabajará en la disminución de la cartera vencida que también ha crecido, y para esto –subrayó– “debemos de entender y prever las condiciones que llevan a la incapacidad de pago a nuestros trabajadores”.

Y añadió: “Debemos de acercarnos a este problema desde un enfoque humano en vez de atender de forma punitiva. Muchos casos de incumplimiento se originan con la autorización de créditos para viviendas totalmente inútil; es decir, vivienda que no cuenta con los servicios públicos suficientes para una vida adecuada, que está lejos de los centros de trabajo o del grupo de capital social de las y los trabajadores”.

En su turno, Penchyna aseguró que entrega un Infonavit con una cartera hipotecaria sana, “porque no existe mejor remedio para reducir la cartera vencida que un crédito en pesos a tasa fija, un crédito pagable y con total certidumbre para el acreditado”.

La cartera, dijo, ha tenido un comportamiento estable y tiene signos ciertos de tendencias a la baja. De hecho, al cierre del 2018 las reservas ascenderán a más de 230 mil millones de pesos, lo cual cubre el 200% de la cartera vencida del Instituto, detalló.

“En este sentido, hemos fortalecido como nunca antes los esquemas de mediación, cobranza social y de manera particular el Fondo de Protección de Pagos, para cumplir con lo que nos ha demandado de forma justificada el sector obrero”, abundó Penchyna

Luego, el nuevo director del Infonavit mencionó que, como tercer punto en su plan de acción, supervisará un gasto responsable: “No me cansaré de decir que es su dinero, no se puede gastar en inversiones irresponsables o en el peor de los casos fraudulentas. Los intereses económicos particulares no pueden ser una directriz de gasto, es de hecho una traición a los trabajadores y a la confianza que les pedimos que nos tengan”.

Finalmente, Martínez Velázquez propuso una estrategia de acercamiento con las y los trabajadores del país, porque “tiene que ser muy claro que ellos son los dueños de este fondo y que tienen derechos y obligaciones sobre él”.