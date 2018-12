Empresas deben reducir salarios, dice la secretaria de la Función Pública (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La nueva titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, propuso este viernes que la iniciativa privada reduzca los salarios que paga a sus empleados para que queden al nivel de los que paga el Poder Ejecutivo.

Durante una reunión con senadores de las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción, Sandoval Ballesteros recordó que es “el Estado y sus poderes el que debe definir los criterios básicos de la justicia social y, en este caso de los salarios, los ingresos y los honorarios que definirán la justicia social, no el mercado”.

“Yo creo que, así como desde el Poder Ejecutivo estamos invitando a los otros poderes a analizar y sumarse a alguna política de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios”, agregó.

La funcionaria aseguró que la intención no es “meternos en la discusión de las ganancias”. “Nadie dice que no haya derecho a que, en un sistema de mercado, en un sistema podríamos decir capitalista, los salarios bajen o se mermen, pero los salarios del mercado o los ingresos del mercado quizá sí se tendrían que ajustar”.

También te recomendamos Se reúnen diputados y ministros; SCJN definirá los salarios del Poder Judicial

“No tenemos por qué, desde el estado, los funcionarios, los senadores y los jueces o los magistrados, llegar a los salarios del mercado. Más bien los salarios del mercado, los honorarios y los ingresos del mercado tendrían que ajustarse a una nueva moralidad y a una nueva ética pública de salarios justos en todo sentido, no mediocres, no mermados, no reducidos, pero justos” finalizó.