La CNDH emite recomendación al IMSS por muerte de un bebé y poner en riesgo a otro

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones al exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega, por dos casos de violencia obstétrica, en los que un bebé falleció y en el otro se puso en riesgo su vida y el de la madre.

En el primer caso, una mujer con embarazo de alto riesgo debió esperar varias horas en el Centro Médico Nacional La Raza para que se le practicara una cesárea, pese a que se había constatado que se trataba de una urgencia.

En un comunicado, la CNDH especifica que la espera se debió a la falta de espacio quirúrgico y de médico anestesiólogo, y que, pese a ello, la mujer no fue trasladada a otro hospital para su atención. La espera provocó la muerte de la bebé.

En otro caso, ocurrido en el Hospital General de Zona número 12, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la CNDH informó que el personal médico no corroboró genéticamente que el bebé presentaba Síndrome de Down, por lo que no se informó de la opción de interrumpir el embarazo vía abdominal.

Eso ocasionó que tanto la madre como el bebé estuvieran en riesgo constante constante por complicaciones derivadas de la inadecuada vigilancia del trabajo de parto, la sepsis neonatal derivada de la ruptura prolongada de membranas.

Por esos hechos, la CNDH recomendó al entonces director del IMSS la reparación de los daños y la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

También le solicitaron colaborar en la presentación de quejas ante el Órgano Interno de Control en el IMSS contra los médicos responsables de cada caso.

En el caso de la bebé fallecida, se deberá proporcionar a sus familiares atención médica, psicológica y tanatológica, mientras que en el otro caso se deberá proporcionar al infante la atención médica especializada que requiera, por el tiempo que sea necesario, y, en su caso, otorgar la provisión de medicamentos.