Miguel Barbosa anuncia resistencia pacífica contra la gobernadora de Puebla

PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).– Con el apoyo de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, el excandidato a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa, anunció este domingo que recorrerá la entidad para conformar un frente amplio que se convertirá en una resistencia “pacífica” contra el gobierno de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo.

En un mitin realizado a un costado de la Plaza de la Democracia, Barbosa aseguró que desde Puebla se pretende subsidiar el descarrilamiento de “la cuarta transformación del país”.

“En Puebla se está planeando la concentración y la articulación de intereses nacionales para detener desde acá la cuarta transformación, así se está planeando”, advirtió el exsenador.

“Moreno Valle y su coordinación en el Senado políticamente no significan nada, lo que él quiso y por eso gastó mucho del erario público, cantidades verdaderamente descocadas, era la gubernatura de Puebla para que, desde acá, se siguiera subsidiando la política que quiere seguir existiendo, para preservar los privilegios, las élites, la impunidad”, agregó.

Aseguró que la pugna entre el Poder Ejecutivo y Judicial por las remuneraciones es sólo una fachada, pues detrás de ello están los grandes intereses económicos, sociales, políticos, que quieren “chantajear” al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con el respaldo de alcaldes, diputados locales y federales, Barbosa anunció que este domingo se ponía en marcha una resistencia pacífica contra el morenovallismo, pero aclaró que ésta se hará sin actos desestabilizadores.

Explicó que los partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia –Morena, Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT)– harán valer su mayoría con las 22 diputaciones locales, las 18 diputaciones federales, dos senadurías y 48 alcaldías, para hacer una alianza con las organizaciones civiles y con los poblanos en general.

“Vamos a estar del lado de la gente, vamos a vigilar que el ejercicio de autoridad del nuevo gobierno no sea de los perfiles y características de los gobiernos de Moreno Valle y Antonio Gali Fayad”, explicó.

Agregó que impedirán que el gobierno que inicia cometa abusos, violaciones a los derechos humanos, encarcelamientos políticos, espionaje, actos fuera de la ley y de corrupción, que, aseguró, caracterizaron a los dos últimos gobiernos panistas.

“Vamos a presentar denuncia de cada abuso, vamos a desmantelar al morenovallismo, vamos a ir a fondo”, expresó.

El excandidato a la gubernatura anunció que, en lo que resta del año y a principios del 2019, una comisión recorrerá la entidad para realizar asambleas municipales y que en enero, se reunirán de nueva cuenta para determinar la conformación del “Frente Amplio por la Cuarta Transformación de Puebla”.

Marcación a magistrados

En su oportunidad, Yeidckol Polevnsky anunció que iniciará una campaña en las redes sociales para divulgar los videos sobre las irregularidades que se cometieron en los comicios de Puebla.

La dirigente de Morena hizo un reconocimiento al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, quien se pronunció en su ponencia por la anulación de los comicios en esta entidad, porque aseguró que “aguantó presiones, amenazas, ofertas de dinero, mientras que otros (magistrados) se acomodaron a las ofertitas”.

“Voy a dar la cara por ese hombre”, ofreció al tiempo que advirtió que dese le dará seguimiento a la actuación que tuvieron los otros magistrados electorales que votaron por la validez de la elección.

Aseguró que la ahora gobernadora se “enajena” en ocupar el cargo, “porque tiene que tapar toda la corrupción que hizo el marido y quieren seguir en el robadero”.

En el acto que duró más de cuatro horas, también habló José Juan Espinosa, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, quien lamentó que por el “voto de una magistrada” (de la presidenta del TEPJF, Janine Otálora), Puebla tenga que otros seis años bajo el morenovallismo.

“Me dueles Puebla, eso es lo que sentimos miles de poblanos después del sorpresivo fallo del Tribunal Electoral Federal, porque pareciera que estamos destinados a vivir seis años más, bajo la sombra, bajo el yugo del régimen de impunidad, de corrupción, de persecución, este régimen podrido que encabeza Moreno Valle”, expresó.

Sin embargo, dijo que no permitirán que las “cosas sigan igual”, pues desde el Congreso ya han iniciado el desmantelamiento de las legislaciones que se aprobaron durante los dos gobiernos panistas.

La diputada local Tonantzin Fernández acusó que los magistrados electorales “vendieron su dignidad” y con ello “el futuro de Puebla”.

“Y ahora ellos serán también los responsables y los culpables de las desgracias de Puebla, ojalá que algún día puedan alcanzar la paz en sus corazones después de la injusticia que nos hicieron a todos los poblanos”, manifestó.

El diputado federal Guillermo Aréchiga dijo que desde la Cámara de Diputados, Morena buscará llevar a juicio a los magistrados electorales por el voto que emitieron a favor de convalidar las elecciones de Puebla.

Jalan las orejas a alcaldesa

Tanto la dirigente nacional de Morena como el líder de la Mesa Directiva del Congreso estatal hicieron un llamado a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para que se comprometa con la lucha de resistencia.

Sin mencionar nombres, Yeidckol Polevnsky dijo que era “indigno” que los ediles emanados de Morena se reunieran con Alonso Hidalgo, en clara alusión a Rivera Vivanco, que fue la única alcaldesa que acudió a escuchar el mensaje de “toma de protesta” de la panista.

“Le pido a todos los presidentes municipales que no hagan bajezas, que no caigan a los pies de esta señora”, manifestó la dirigente de Morena, al advertir que como políticos sin experiencia tienen el derecho a equivocarse, pero tienen la obligación a reivindicarse.

“No se equivoquen, la señora que va a ocupar el asiento del gobernador no es su jefa, no tienen por qué recibir instrucciones de ella, no tiene por qué citarla, es indigno irse a reunir con esa mujer, es indigno, les pedimos no caigan en eso”, añadió.

En tanto que Espinosa sí hizo un llamado directo a la alcaldesa de Puebla para que se sume al movimiento que encabeza Barbosa Huerta, excandidato a la gubernatura. “La necesitamos de este lado, del lado correcto de la historia”, señaló.