México, Afganistán y Siria, los países más letales para los periodistas en 2018: PEC

GINEBRA (apro).- La Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés) anunció que desde el comienzo del año, 113 periodistas fueron asesinados en 30 países, siendo México y Afganistán los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, cada uno con un total de 17 comunicadores asesinados.

“En tres países, los periodistas pagaron un precio inaceptable: Afganistán con 17 muertos, México también con 17 muertos y Siria con 11”, subraya el informe anual de la PEC.

Después de estos países, los más peligrosos fueron Yemen y la India, con ocho periodistas asesinados respectivamente. Esos cinco países representan más de la mitad de los muertos (61).

PEC annual report: 113 #journalists killed in 2018 an increase of 14 percent most dangerous countries: #Afghanistan 17 #Mexico 17 #Syria 11 #Yemen 8 #India 8 https://t.co/cfgZ4YmrOV #JournoSafe #PressFreedom pic.twitter.com/LN3RcB6L6C

— Blaise Lempen (@Blaisepec) December 17, 2018