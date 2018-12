AMLO a mandos militares: no se corrompan ni caigan en contubernio con el crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a cientos de mandos de las secretarías de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal a no caer en la corrupción ni en el contubernio con el crimen organizado y, por el contrario, ser perseverantes en la nueva estrategia de paz y respeto a los derechos humanos.

Al inaugurar el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, en el auditorio del Colegio Militar, les pidió que “no permitan la corrupción, cero corrupción, cero impunidad. El problema que ha existido es que no se ha sabido pintar la raya, no se ha marcado la frontera entre autoridad y delincuencia. Y tiene que haber esa frontera: una cosa es la delincuencia, la ilegalidad y otra es la autoridad. Ya cuando no existe frontera, cuando hay contubernios, hay asociación delictuosa y ya no se garantiza nada”.

El tabasqueño remarcó que esas actitudes no se tolerarán para nadie. “Eso también va a ayudar mucho, nada de estar pensando que habrá contubernio con la delincuencia. Hay elementos extraordinarios, gente que prefiere heredar a sus hijos pobreza, pero no deshonra”. La frase arrancó aplausos de los cientos de uniformados que llevaron el auditorio del Colegio.

Luego, puso énfasis en la necesidad de hacer un trabajo coordinado, perseverante y con respeto a los derechos humanos. Y ejemplificó al decir que, a diferencia de las pasadas administraciones federales, su gabinete de seguridad se reúne todas las mañanas para evaluar los reportes de los delitos que se cometen en todo el país.

También te recomendamos Durazo afirma que la Guardia Nacional dará resultados perceptibles en seis meses

Ante delegados del gobierno federal en las 32 entidades y los integrantes de 150 coordinaciones territoriales, el mandatario federal explicó que su gobierno quiere atender la seguridad pública para proteger a los ciudadanos. Para ello, dijo, enviará al Congreso de la Unión la iniciativa para crear la Guardia Nacional con elementos de la Marina, la Policía Federal y la Sedena, con ésta en su coordinación.

De acuerdo con la estrategia, una coordinación territorial estará conformada por un oficial del Ejército si ésta es en tierra, o de la Marina si es en la región de la costa. Este mando coordinará a todos los que participan ­–entre ellos, Policía Federal y la Ministerial, y quienes hacen labores de inteligencia–. Y advirtió: “nada de que mandan todos, porque entonces no sirve. Mando único, para que haya a quién pedirle cuentas”.

“Golpes propagandísticos”

En su defensa del Ejercito y Marina, el tabasqueño acusó que en administraciones pasadas ambas instituciones fueron usadas para dar “golpes propagandísticos”, mientras que los ciudadanos estaban desprotegidos.

“Se usó al Ejército y a la Marina para operativos especiales contra el crimen organizado, pero no se dio prioridad a la seguridad pública de atender lo que afecta a la población. Se apostó a lo espectacular, a dar golpes propagandísticos mientras la gente carecía de protección”, afirmó.

López Obrador convocó a los participantes a reunirse dentro de cuatro meses para hacer la primera evaluación y analizar qué coordinaciones avanzan y quién realiza bien el trabajo, para reconocer su esfuerzo. “Donde se haya logrado una baja en la incidencia, habrá una especie de premiación”, dijo.