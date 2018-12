Diputados “ametrallan” a Urzúa en su defensa del paquete económico… y termina como “mentiroso”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tuvo un día de campo en su primera comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, a la que acudió esta mañana para detallar y defender el paquete económico para el próximo año.

Carlos Manuel Urzúa Macías –así lo presentaban los diputados presidentes de la sesión, sobre todo la morenista Dolores Padierna Luna– recibió toda suerte de metralla.

En lo que fue una comparecencia atropellada de poco más de cinco horas –empezó tarde, con 298 diputados, de 500–, el secretario debió padecer gritos, chiflidos, tomas de tribuna por parte de diputados de la oposición que lo acusaron –a él, al presidente Andrés Manuel López Obrador y al paquete económico del 2019– de mil cosas:

— Que el programa económico para 2019 “está diseñado más para cumplir los intereses políticos del gobierno que para cumplir con los intereses y demandas de los mexicanos”.

— Que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación pesan más los recursos para el gasto corriente que para el gasto en inversión.

— Que el aumento en el presupuesto de la Defensa Nacional es la evidencia de la militarización del país que pretende el gobierno federal.

— Que López Obrador no respeta acuerdos (por ejemplo, con los rectores, a los que prometió no recortar presupuestos de las universidades públicas del país, sino más bien incrementarlos de acuerdo con la inflación). El conjunto de universidades públicas e instituciones de educación superior sufrirán un recorte de mil 700 millones de pesos.

— Que, también, el presidente incumple sus promesas de austeridad. Y que son contradictorias las medidas contenidas en el Presupuesto, pues el ahorro pretendido con los recortes a las universidades se anulará con el incremento en la partida para comunicación social y publicidad gubernamental.

La diputada panista Laura Angélica Rojas Hernández fue directa en este tema, en su intervención en tribuna: en el paquete económico se prevé un gasto en comunicación social –es decir, “para autopromoción del presidente”– de casi mil 200 millones de pesos, que es un 53% superior al ejercido este año.

Y López Obrador había prometido reducir a la mitad el gasto en ese rubro.

— Que la política de seguridad del mandatario “es exactamente la misma que implementó el expresidente Felipe Calderón, (pues) están manteniendo al Ejército en las calles y sin ninguna propuesta de cambio sólido para modificar esta situación”.

— Que, por esas inconsistencias, “el nuevo oficialismo ha hecho propia la frase de Maquiavelo: La promesa dada fue una necesidad del pasado, la palabra rota es una necesidad del presente”.

Pese a esas y otras muchas descalificaciones y acusaciones, el secretario de Hacienda nunca se arredró. Con aplomo y soltura respondió a prácticamente todo… aunque al final de la comparecencia fue acusado de “faltar a la verdad”. Mentiroso, pues.

No hubo tema que no abordara Carlos Urzúa. Le entró a todos, en especial a la protesta de los diputados de oposición por los recortes a los presupuestos de las universidades públicas, a Conacyt, al campo, a la cultura, al medio ambiente, a los temas de género y a las entidades y órganos autónomos.

Diputados de los partidos de oposición, en diferentes intervenciones, hicieron el recuento de los recortes presupuestales, que en la comparecencia fueron los centrales.

Entre ellos:

— El Poder Judicial, en 2018, ejerció un gasto de casi 71 mil millones de pesos, pero para 2018 su presupuesto se verá mermado en 6 mil millones de pesos.

— El Instituto Nacional Electoral (INE) terminará gastando este año 24 mil millones de pesos, y en 2019 su presupuesto bajará a 16 mil millones de pesos. Un recorte de 8 mil millones de pesos.

— El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) verá reducido su presupuesto, en 2019, a 937 millones de pesos, desde los mil 98 millones que ejercerá este año. Una baja de 161 millones de pesos.

— El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Mayores (INEA) ejerció un presupuesto de 2 mil 535 millones de pesos. El próximo año tendrá una partida de 2 mil 107 millones. Una reducción de 428 millones.

— El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) gastará este año 26 mil 963 millones de pesos y en 2019 se prevé una partida de 24 mil 664 millones. Una reducción de 2 mil 299 millones de pesos.

Respecto de los recortes a los presupuestos de los órganos autónomos, el diputado perredista Mauricio Alonso Toledo, en su turno al micrófono, aseveró: “Los están castigando porque significan un contrapeso, un equilibrio en los poderes; pero a ellos, el nuevo gobierno y sus legisladores, no les gustan los contrapesos”.

Sin embargo, Urzúa lo reconvino: Que el gobierno federal no tuvo nada que ver con esos recortes, pues ellos mismos lo decidieron y así los presentaron antes de que se armara el Presupuesto para el año próximo.

Lo dijo así el secretario de Hacienda:

“En el caso de los organismos autónomos, del Poder Judicial y obviamente del Poder Legislativo, nosotros no tuvimos nada que ver. Esta reducción del INE de 24 mil 800 a 16 mil millones de pesos, fue hecha por ellos y está en sus manos (de los diputados) decidir si es buena o mala.

“De la reducción en el INAI, de mil 98 a 937 millones de pesos, fue hecha por la gente del INAI. A nosotros nos llega el Presupuesto y lo trasladamos, si no, violaríamos la ley.

“La reducción en el Poder Judicial de 6 mil millones de pesos, pues fue de ‘motu proprio’. Nosotros no tenemos vela en el entierro. Y ustedes, como diputados, sabrán elegir el monto exacto que le van a dar a cada uno de esos organismos autónomos, pero ese es simplemente el presupuesto que ellos mandaron”.

Respecto del presunto recorte al rubro Educación en general, que tanto criticaron los partidos de oposición, el secretario de Hacienda desmintió:

“El ramo de educación, por el contrario, crece 4.9% real. Nada más en becas, para comentar, se tienen más de 10 millones de becas, se van a dar 10 millones de becas. Y estas becas pues obviamente que son para desincentivar la deserción escolar.

“Se destinan, en la propuesta de Presupuesto, alrededor de 69 mil millones de pesos en ese rubro. La Secretaría de Educación Pública, de hecho, como acabo de decir, va a tener un incremento, si es que ustedes así lo deciden, de 4.9%”.

Uno de los temas centrales fue el de las universidades públicas de los estados de la República, que hoy sufren de falta de subsidios y financiamiento, y que hoy los tienen al borde de la quiebra.

Prácticamente todos los rectores de esas universidades hicieron fila en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, durante meses, para pedir incrementos en sus presupuestos.

En tribuna, el diputado del Partido del Trabajo (PT) Alfredo Femat Bañuelos describió así el problema:

“Al día de hoy hay diez universidades paralizadas, hay 600 mil alumnos y profesores sin actividades, y las dos quincenas de diciembre, el aguinaldo y las prestaciones que por ley ya se ganaron, hoy no se las quieren entregar”.

El secretario de Hacienda respondió:

“A ver, el problema de las universidades estatales es un problema muy antiguo y muy difícil de resolver. Muy difícil de resolver porque allí entran dos presupuestos, muchas veces de forma ‘pari passu’ en principio, 50 por ciento, 50 por ciento, o al menos debería ser así, por parte de los gobiernos estatales y del gobierno federal.

“Es un asunto muy complicado en el que se encuentran algunas universidades, pues con problemas casi, casi hasta de cierre. Yo les comento que hace rato resolvimos, me parece, un asunto del gobierno de Zacatecas y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se había ido pateando por parte de quienes nos antecedieron y ya nos llegó el problema a nosotros.

“Pero no se va a poder resolver esto, y ahora sí sigo al siguiente punto del diputado, sin realmente tener acuerdos, mesas de acuerdos entre todos los actores. Y todos los actores ¿quiénes son? Pues el gobierno estatal, la Secretaría de Educación Pública, las universidades estatales y nosotros también.

“Hay muchas aristas a resolver, la primera es esa que les decía, muchos gobiernos estatales no están participando de manera proporcional como deberían hacerlo en el financiamiento de las universidades estatales y al final le dejan el problema al gobierno federal.

“Otro asunto que también es bien importante es el problema de las pensiones de las universidades, eso también se va a tener que resolver. Durante mucho tiempo algunas universidades estatales no tuvieron el cuidado para diseñar sus fondos de pensiones de forma tal que se pudieran financiar en el largo plazo.

“Hubo abusos, sobre todo al inicio, en el caso de los montos de pensiones. Hubo errores actuariales, y los fondos que muchas universidades tienen no son los adecuados. Es decir, tiene que haber un acuerdo acerca del financiamiento por parte del gobierno federal y también estatal. Tiene que haber un acuerdo de reformas probablemente de pensiones de las universidades, porque si no ya no les va a dar, y tiene que haber también –me parece a mí– un redireccionamiento similar al que estamos haciendo.

“Yo conozco varias universidades estatales y creo que en algunas de ellas los sueldos también son altos, son desproporcionalmente altos. Comparados con los sueldos de los profesores, los sueldos de los funcionarios públicos tienden a ser muy altos. Muchas veces hay falta de transparencia en el gasto, muchas veces inclusive algunas universidades estatales, espero que ya nunca más, pero participaron en el desvío de recursos. Les recuerdo el asunto de la Estafa Maestra, etcétera.

“Todos tenemos que colaborar y tenemos que aceptar que todas las partes probablemente son un tanto culpables. Entonces sí, yo creo que nosotros nos comprometeríamos, sobre todo estoy seguro el secretario Esteban Moctezuma se comprometerá a tener esta mesa”.

Como en este caso, prácticamente en los demás temas, Carlos Urzúa capoteó todas las preguntas. Inclusive cuando los diputados reprocharon el aumento en el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional que, sugirieron, es para militarizar al país por la vía de la Guardia Nacional.

Urzúa, contundente, contuvo las críticas:

El aumento en el presupuesto de la Sedena “no es debido a la Guardia Nacional; es debido, les insisto, al Aeropuerto de Santa Lucía. El Aeropuerto de Santa Lucía va a ser construido por los ingenieros militares, que por lo demás son buenísimos. Ahí estamos hablando de 15 mil millones de pesos”.

Al final de la comparecencia, sin embargo, Carlos Urzúa resbaló y lo tildaron de mentiroso. Había dicho que la reducción del presupuesto de la UNAM se constreñía en el gasto operativo.

Dijo: “Porque cuando ejercemos el gasto operativo comprando o rentando computadoras, comprando o rentando coches, comprando servicios de seguridad, etcétera, etcétera, la gran, gran mayoría de las dependencias, incluidas las universidades, seguramente no lo están haciendo de manera adecuada”.

Pero la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del PAN, que había hecho la pregunta, en su oportunidad de réplica acusó a Urzúa:

“Señor secretario, usted acaba de faltar a la verdad, porque aquí tengo la copia del presupuesto, del proyecto de Presupuesto que usted envió para la UNAM, y el recorte no está en gasto corriente, el recorte está en servicios de educación superior y posgrado, desarrollo cultural, investigación científica y desarrollo tecnológico, proyectos de infraestructura social del sector educativo, mantenimiento de infraestructura y el Programa Nacional de Becas.

“No es verdad que no va a pasar nada en el tema de becas, es una variación para el caso específico de las becas de la UNAM de menos 55.1%, que es lo que mencioné en mi intervención.

“Sí leímos y sí estudiamos el presupuesto y las reducciones para las universidades públicas y pongo como ejemplo solamente el de la UNAM: (el recorte) no está en el Capítulo 1000, están en partidas que afectan programas sustantivos, de investigación, de becas que van a afectar a jóvenes que ahora ya tienen esa beca y por eso es que estamos cuestionando eso, señor secretario, y le pido, por favor, que no nos quiera engañar y que no nos venga a decir (que el recorte) es porque había corrupción o porque hacían mal uso de los recursos.

“Si fuera así, entonces su propuesta de reducción de presupuesto (en la UNAM) tendría que haber venido en el capítulo 1000 y no en estos capítulos. Así es que, por favor, no falte a la verdad”.

Y así, como “mentiroso”, terminó el secretario de Hacienda su primera comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, que por cierto se realizó en un salón de plenos semivacío.