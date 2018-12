Trump disuelve su fundación de caridad; la usaba como chequera, acusa fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó que sea disuelta la fundación de caridad que lleva su nombre, involucrada en una demanda en la que se le acusa de servir a los negocios y a los intereses políticos del mandatario.

La fiscal general del estado de Nueva York, Barbara D. Underwood, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que anunció que la Fundación Trump aceptó disolverse bajo supervisión judicial, y en el que ella misma expone que se encontró ahí “un patrón impactante de ilegalidad”, de manera deliberada y repetida, que incluía una coordinación ilegal con la campaña del hoy presidente.

“La Fundación Trump funcionara como poco más que una chequera para servir los intereses comerciales y políticos de Trump”, acusó Underwood.

#BREAKING: We’ve secured a stipulation requiring the Trump Foundation to dissolve under judicial supervision, with our review of recipient charities.

The Foundation functioned as little more than a checkbook to serve Mr. Trump’s interests. Our lawsuit remains ongoing. pic.twitter.com/FsRubdNZs9

— NY AG Underwood (@NewYorkStateAG) December 18, 2018