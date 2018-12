“Fallos perturbadores” en el caso de una niña que murió en custodia de la Patrulla Fronteriza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un congresista denunció fallos perturbadores en el caso de una niña guatemalteca de siete años que murió mientras estaba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza estadunidense.

Joaquin Castro, representante demócrata por Texas que preside la Liga de Congresistas Hispanos, visitó el centro gestionado por la patrulla fronteriza en Lordsburgh, Nuevo México, para investigar lo sucedido con la niña Jakelin Caal.

La menor falleció el 8 de diciembre en un hospital de El Paso, en Texas, tras haber sido detenida junto con su padre. Ambos cruzaron la frontera desde México en la noche del 6 de diciembre, después de haber recorrido más de 3 mil kilómetros desde Raxruhá, Guatemala.

On Tuesday, the @HispanicCaucus will lead a delegation to #Lordsburg Station in #Lordsburg , #NewMexico to investigate the circumstances surrounding the death of #JakelinAmeiRosmeryCaalMaquin . Any Members of Congress interested in attending, please contact @HispanicCaucus .

“Hoy nos enteramos de algunos fallos sistémicos muy perturbadores relativos a cómo fue manejada la situación de la niña”, aseguró Joaquin Castro, quien primero acusó que el Servicio de Vigilancia de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) violó la ley al no notificar al Congreso, en un plazo de 24 horas, que la niña había muerto bajo su custodia. Consideró que la falla amerita la renuncia del responsable.

Desde el lugar donde ocurrió la detención hasta Lordsburgh no había nadie a bordo del vehículo que pudiera darle ningún tipo de auxilio médico, afirmó el legislador. Otros integrantes de la comitiva que visitó el centro de detención reportaron que las condiciones eran inhumanas y que sólo había como alimento barras de granola.

Like all Americans, I’m devastated by the death of #JakelinCaal. I’m currently witnessing the journey she took through #AntelopeWells to #LordsburgStation—and investigating the circumstances of her death. We must show the American ppl how this Admin treats migrants. (1/2)

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) December 18, 2018