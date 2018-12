Autoridades de Jalisco culpan al gobierno anterior de la intoxicación de nadadores

GUADALAJARA, Jal. (apro).– El director general del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) de Jalisco, Fernando Ortega, culpó a la administración anterior de los síntomas de intoxicación que presentaron al menos 241 atletas tras nadar en albercas del Centro Acuático Polideportivo Metropolitano.

También aseguró que “este tema ha girado más entre una situación mediática y política hacia la FMN (Federación Mexicana de Natación) que propiamente hacia las condiciones (de la alberca). Ayer llevamos a un notario público para certificar estas tomas (de agua) y el evento continúa hasta el día de hoy”.

Los atletas, sus padres y entrenadores que participan en el Campeonato Nacional de Natación Curso Corto 2018 denunciaron molestias y síntomas de intoxicación tras haber nadado en las instalaciones deportivas.

Participantes en el evento consultados por Apro dijeron que las muestras de agua se tomaron sólo de una alberca, cuando debieron obtener de la fosa de clavados y de la alberca de afloje, con el fin de verificar que los síntomas que presentaron los jóvenes se debieron a una intoxicación por los químicos vertidos en las albercas días antes.

También aseguraron que fueron al menos 400 los afectados, puesto que en la mañana del lunes había 60 jóvenes que esperaban ser atendidos por los servicios médicos del Code, y apuntan que los organizadores sólo buscan minimizar la gravedad del asunto.

De hecho, varios competidores debieron ser llevados en camillas a los servicios médicos. Una de ellas fue identificada como Andrea Mariscal, quien participó en la prueba de 200 metros dorso.

El lunes, la nadadora del Estado de México, Fernanda González, protestó por las condiciones del agua quedándose sentada en el banco de salida mientras sus rivales nadaban.

En tanto, la nadadora Diana Luna compartió la mañana de este martes en su cuenta en Twitter la imagen de tres medicamentos que le recetaron tras participar en el Campeonato.

De acuerdo con testimonios recabados por Apro, tras ingresar a la alberca, algunos nadadores presentaron vómitos, tos severa y a otros se les cerraron las vías respiratorias, por lo que necesitaron oxígeno.

Por su parte, Billy Cruz, integrante del selectivo del Estado de México y quien pretendía convertirse en pentacampeón de su categoría, dijo que decidió respaldar la decisión de su equipo de retirarse. También denunció que presentaba lesiones en su rostro por los químicos de la alberca.

“Yo presento lesiones, pero con un tratamiento saldremos adelante, nada comparado a otros nadadores y nadadoras que han tenido complicaciones respiratorias o tener q ser internados a consecuencia de las pésimas condiciones que fueron ofrecidas para este evento”, escribió en su página de Facebook.

El mismo lunes se retiró el selectivo de Baja California, pero antes salir del lugar se pararon junto a la alberca para gritar: “Baja se retira porque primero es la salud”.

Culpa a la anterior administración

El director del Code, Fernando Ortega, quien asumió el cargo el pasado 6 de diciembre, aseguró que “uno de los principales problemas que recibimos (de la pasada administración) fueron las condiciones de las albercas, no solamente la del complejo Acuático Metropolitano, donde hay que decirlo de paso, no se nos entregó el Campeonato de Curso Corto trabajado”.

Agregó que unos días antes del evento se enteró de las malas condiciones de las albercas por las denuncias que hicieron atletas, uno de ellos el clavadista Iván García, quien el 3 de diciembre compartió en sus redes sociales imágenes de la alberca sucia del Code Alcalde y de su falta de mantenimiento.

“Tuvimos que hacer una estrategia con la Asociación Jalisciense de Natación (…) logramos nivelar el problema de las albercas, particularmente las de competencia del Campeonato Nacional y la Federación Mexicana de Natación nos dio el visto bueno para el arranque de las mismas”, aseveró Fernando Ortega.

Indicó que “las cantidades de agua que existen ahí no responden de una manera inmediata a un tratamiento, pero en todo momento las normas fueron respetadas y los parámetros que teníamos estaban dentro de esta norma, si no, la Federación no hubiera permitido el arranque”.

Informó que “en la primera etapa recibimos más de mil 700 (participantes), eso incrementa la complejidad del tratamiento porque el PH se altera por diferentes mecanismos, entre ellos el sudor, la urea, desechos fecales, temas que tienen que ver con que los nadadores estén dentro del agua”.

Atendieron a 241 enfermos

Por su parte, el secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, informó que se hizo una revisión del 12 al 17 de diciembre de las personas que acudieron con los médicos del Code y que se atendieron a 241 competidores.

“Se encuentran 241 casos, a los cuales les estamos dando seguimiento desde el punto de vista de salud pública epidemiológico. El 18%, es decir 44 de estas personas, tuvieron algún problema de conjuntivitis, rinitis, o dermatitis que pudieron haber sido relacionados con el agua y el estar dentro del agua”.

Agregó que el resto de los padecimientos, “ni por el día que se presentaron, ni por sus características, parecieran tener relación con el haber estado en contacto con el agua, es decir, el 18% de ellos”.

Fernando Petersen aseveró que el agua cumplía con la Norma 245, e incluso dijo que la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) tomó muestras de la alberca para revisar cuatro puntos: la claridad del agua, el PH, la cloración, temperatura”.

“Se tomaron muestras también para cultivos bacterianos y otros tipos, están en el laboratorio de Salud Pública y aún no tenemos los resultados”, agregó el titular de Salud.

En el Campeonato Nacional de Natación Curso Corto 2018 participaron dos mil 616 nadadores, 170 de ellos representando a Jalisco.

El evento es importante para muchos atletas debido a que es selectivo para la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil 2019, y es una oportunidad para que los jóvenes lleguen a la selección mexicana de natación.