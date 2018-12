AMLO ventila protesta en su casa y advierte: “no voy a ser rehén de nadie”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No voy a ser rehén de nadie”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar que anoche, una protesta llegó a su domicilio particular.

“Ayer fueron a mi casa, a hacer un plantón, querían que entrara por atrás y yo dije no, yo voy a entrar caminando como siempre. Les digo con todo respeto que no es así. Yo fui opositor muchos años y nunca fui a protestar a la casa de un servidor público y también si no tienen razón, aunque me impidan entrar a mi casa no voy a ceder”.

El mandatario mencionó que está acostumbrado a la protesta, por lo que inclusive celebra que la gente ejerza derechos.

“No me espanta ni me asusta”.

López Obrador no quiso identificar al grupo de la manifestación, pero aseguró que su presión tenía que ver con el presupuesto; abundó en la forma en que se presionaba para resolver la aprobación del presupuesto en el pasado y añadió:

“Pensaron que si iban a mi casa íbamos nosotros a ceder. No se trata de eso, ya cambió la negociación presupuestal”.