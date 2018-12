Periodista chiapaneco denuncia intento de secuestro

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El periodista chiapaneco Juan Balboa Cuesta, miembro del equipo editorial Eje Central, denunció que se escapó en las últimas horas de un secuestro de dos hombres que la amenazaron hacerlo “pedacitos”.

De acuerdo con una publicación hecha en sus redes sociales, el periodista narró o que fue citado en un hotel por dos personas quienes posteriormente los secuestraron con el objetivo de asesinarlo.

Sin embargo, indicó, el instinto de supervivencia sobrevino en el momento en que estaban al borde de inyectarle alguna sustancia para sedarlo y tras propinar una mordida a sus captores escapó del sitio donde se encontraba privado de su libertad.

Según Balboa Cuesta, quien ha colaborado como corresponsal en el extranjero para medios como La Jornada, Notimex y Unomasuno, tomó la decisión de publicar la información para evidenciar el hecho.

También puntualizó que en la situación podrían estar implicados taxistas e integrantes de las fuerzas de seguridad.

El Reportero escribió textualmente: “A TODOS MIS AMIGOS:

Dos tipos que me habían citado para platicar en un conocido hotel me secuestraron y me intentaron asesinar. En el momento que me querían sedar con una jeringa le mordí la mano y salí corriendo. Sus amenazas era que me harían pedacitos y no lo sentiría. Corrí y me escondí por varias horas. Manejan un grupo amplio de taxistas y policías municipal y estatal. Hago la denuncia pública para que tengan cuidado. Estoy vivo de pura fortuna. Se quedaron con mi celular y vocho. Si alguien les habla para pedir información, ignórenlo”.