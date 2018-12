El gremio literario y cultural lamenta la muerte de la poeta Raquel Huerta Nava

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tras el deceso de la editora, investigadora y poeta Raquel Huerta Nava, a los 55 años de edad, el gremio literario y cultural lamentó la noticia de quien consideran maestra y escritora solidaria.

Esto después de que se diera a conocer que la autora de El guerrero del alba. Biografía del caudillo de la independencia Vicente Guerrero (2007), falleció el 21 de diciembre, y sus restos velados en el velatorio J García de General Prim de esta ciudad, ante lo cual exalumnos, colegas e instituciones como la Coordinación Nacional de Literatura y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) expresaron sus condolencias a la familia de Huerta, hija del poeta y periodista Efraín Huerta “El gran cocodrilo”, y media hermana del también poeta David Huerta, respectivamente.

El INBA dio a conocer a través de redes sociales:

Con gran pena y mucho reconocimiento, despedimos a la poeta, editora e investigadora, Raquel Huerta Nava @rhuertanava, hija de Efraín Huerta y de Thelma Nava. Su paso por la literatura mexicana nos hará recordarla. Enviamos un abrazo a su madre, su hermana y a sus amigos.

Mientras que el historiador César Moheno expresó:

“Terrible la noticia de la muerte de Raquel Huerta, poeta y editora mexicana ¿Crespón de luto en el corazón!”.

Más tarde Moheno explicó a Apro en exclusiva que era muy difícil comprender la partida de Raquel Huerta, de quien llegó a conocer un método de trabajo (pues trabajaron juntos en Clío) volcado en los libros, en el pensamiento, el imaginario y sobre todo la crítica que tanto en infundo en sus alumnos.

La poeta Carmen Nozal, amiga de Raquel Huerta, evocó recuerdos de cuando se conocieron:

“La conocí a finales de los ochentas y conviví en muchas ocasiones con ella, en festivales de poesía sobre todo, tenía un sentido del humor peculiar, le gustaba la buena comida. Fue una mujer independiente, de iniciativa, una gran historiadora con un conocimiento único sobre la historia de México, pero sobre todo poeta, el gremio poético en México tuvo muchas amigas (Natalia Toledo por ejemplo). En los últimos años debido al estado de salud de su madre, su trabajo se volcó hacia ella y se comportó de manera ejemplar”.

En redes sociales la escritora Angélica Valero refirió:

“Raque, hermana en letras, solidaria, con un concepto de la amistad que me hará mucha falta. Mucha luz y buen camino. Me quedo con tu pluma, la que compré para ti y guardé para obsequiarte.”

También exalumnos como la escritora Esther M. García:

“Siento mucho el fallecimiento de mi ex tutora y gran amiga @rhuertanava, qué tristeza no podernos despedir. Agradezco los momentos que compartimos en CDMX, todo el apoyo que me diste y el cariño.”

Además del actor y diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la cámara baja:

“Lamento el fallecimiento de la historiadora y poeta mexicana, Raquel Huerta-Nava. Mis condolencias y solidaridad con su familia y amigos.”

Huerta Nava fue Premio Nacional Vidas para Leerlas 1997 otorgado por el Conaculta por la creación de biografías por El guerrero del alba. Biografía del caudillo de la independencia Vicente Guerrero. Becaria del FONCA, y desde 1998 editaba y coordinaba El Cocodrilo Poeta Virtual, una revista independiente.

Entre su obra publicada se encuentran biografías noveladas sobre Alexander von Humboldt, Bernal Díaz del Castillo, Nezahualcóyotl, todas 2005, así como El guerrero del alba. La vida de Vicente Guerrero. Así como los volúmenes de poesía Canto a la pasión (1994), LunArena (Poetas de una sola palabra), 2004, y Primera historia del viento (2005).