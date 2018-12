Despedidos del SAT protestan frente a  Palacio Nacional; AMLO ofreció revisar casos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadores despedidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaron una protesta este lunes frente al Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga freno a la separación obligatoria de sus centros de trabajo.

Con pancartas en las que se leía la leyenda “No a las renuncias obligatorias” y “reinstalación inmediata”, un nutrido grupo de extrabajadores del SAT se hicieron escuchar, mientras el mandatario ofrecía su tradicional rueda de prensa mañanera.

La protesta fue tema incluso de la conferencia. En respuesta a una pregunta de un reportero, López Obrador anunció que se revisarían algunos casos “para no cometer injusticias”.

Y abundó:

“Puede ser que se trate de un trabajador de confianza y que lleva 15 o 20 años laborando, y que además gana muy poco, porque lo que estamos buscando es hacer el ajuste arriba. Esos casos se van a revisar”.

El tabasqueño explicó que algunos trabajadores de confianza dejaron de laborar en atención a un mandato en su administración para evitar duplicidades en la administración pública.

Es más, adelantó que en los primeros días de enero presentará un informe del estado en el que recibieron la nómina de las dependencias federales y las irregularidades que detectaron “porque estamos encontrando que hay quienes cobran sin trabajar, aviadores, eso lo estamos cuantificando, y hay casos de quienes cobran dos o tres veces, entonces queremos tener toda la información y, desde luego, que no paguen justos por pecadores”.

Los trabajadores despedidos tienen otra percepción. “Esta situación es muy injusta. Me he desvivido por el SAT y ahora me quieren correr sin ningún tipo de justificación”, declaró al sitio Animal Político Lucero Robles, quien trabajaba en la sede de El Caballito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según ella, “el miércoles pasado me encerraron en una oficina. Llegó mi jefe con unos abogados y me dijeron que tenía que firmar mi renuncia, pero me negué a firmarla. Al día siguiente me presenté y ya no me permitieron el acceso”.

Una comisión del grupo fue atendida por la encargada de enlace ciudadano, Leticia Ramírez, quien les ofreció darles una respuesta a su situación esta misma semana.

Antes de retirarse, los trabajadores corearon consignas como “¡Somos SAT, somos pueblo!”, “no a las renuncias obligatorias” y “Andrés Manuel, para ti feliz navidad, para nosotros tu plan de austeridad”.