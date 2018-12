Presumen falla en el funcionamiento de la aeronave caída; no ven elementos de sabotaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este lunes 24 de diciembre, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se apresuró a descartar que en la caída del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, exista algún elemento que haga suponer que el accidente se debió a un sabotaje. Aseguró que todo indica que es una causa atribuible al funcionamiento del equipo.

La Procuraduría General de la República ya inició una carpeta de investigación. Sin embargo, serán las autoridades de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los fabricantes de la nave, las que realicen la investigación del accidente.

Durante la conferencia de prensa, los funcionarios evadieron contestar acerca de si el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante este hecho, visitará el estado de Puebla, sobre todo después de la ríspida lucha por la gubernatura que finalmente ganó la panista Martha Erika Alonso, situación que llevó a López Obrador a señalar que nunca la aceptaría como gobernadora.

Durazo Montaño detalló que el helicóptero matrícula XEABON —en el que Iban además el capitán Roberto Kope Obregón y el primer oficial, capitán Marco Antonio Tavera Romero— se desplomó en el poblado de Santa María de Coronango, a tres millas náuticas del aeropuerto internacional del aeropuerto de la ciudad de Puebla. Se presume que iba a bordo un quinto pasajero, dijo en la conferencia, aunque el boletín posterior lo identificó como Héctor Baltazar Mendoza, asistente del senador Moreno Valle.

El accidente ocurrió a las 14:40 horas. Diez minutos después del despegue se perdió la comunicación con el aparato y posteriormente se escuchó un golpe que se supone es el de la caída del aparato accidentado.

Dijo que se sabe que el helicóptero despegó del helipuerto denominado el Triángulo de las Ánimas, ubicado en el municipio de Puebla, Puebla, con permiso vigente al 18 de julio de 2029. Salió para realizar un vuelo a la Ciudad de México con destino al Helipuerto denominado Capital, antes conocido como Radio Capital, ubicado en la alcaldía de Miguel Hidalgo.

El helipuerto tiene permiso vigente hasta el 11 de agosto de 2031.

Cuando la aeronave se encontraba en vuelo a la distancia de tres millas náuticas al norte del aeropuerto de Puebla, sufrió una aparente falla aun sin especificar, lo que ocasionó que se precipitara a terreno.

El helicóptero era propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A y tenía su sede en el aeropuerto internacional Hermanos Serdán en Puebla.

La aeronave en la que viajaba la pareja es un helicóptero Augusta Modelo A 109 y tenía un certificado de aeronavegabilidad otorgado el 21 de septiembre de 2018, con vencimiento al 19 de septiembre de 2020.

El titular de Seguridad aseguró que el Ejército Mexicano, la Policía Federal, el Ministerio Público, peritos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras autoridades se trasladaron de inmediato al lugar del accidente. Están realizando todas las diligencias ministeriales para preservar el sitio y los datos del accidente y poder retirar a las víctimas, que serán trasladadas a la ciudad de Puebla para su identificación definitiva.

Los fabricantes del helicóptero ya fueron contactados; representantes e investigadores estarán a partir de mañana en el lugar del accidente para ayudar a investigar las causas del accidente.

Aseguró que actuarán con transparencia proporcionando la información de carácter técnico y ministerial que vaya surgiendo.

“No podemos especular de ninguna manera de lo que aparentemente es hoy, una falla en el aparato”,dijo en su oportunidad el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú.

Acerca de si la causa de la caída de la nave se debió a un sabotaje y de por qué razón la gobernadora y su esposo no iban en el helicóptero negro que acostumbraban utilizar, Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que no se tiene más información al respecto, ya que la Torre de Control del Aeropuerto de Puebla tomó conocimiento del despegue y 10 minutos más tarde se perdió la comunicación. Y no hay un antecedente mayor.

Tanto el aparato como el comandante como el primer oficial tenían sus licencias en regla.

Sobre el tiempo en que se llevará a la investigación, indicó que es incierto, dependiendo de la disponibilidad de las pruebas que logren recabarse.

Y se inició la carpeta de investigación correspondiente por parte de la PGR, con la coadyuvancia del gobierno del estado de Puebla y de las familias de las víctimas. Se apoyará cualquier proceso de investigación que sea de interés, pero serán las autoridades de aeronáutica civil las encargadas de la investigación.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), explicó que respecto a la cuestión política del estado, será el secretario General de Gobierno del Puebla quien quedará por lo pronto como encargado de despacho y el artículo 57 de la Constitución de Puebla establece las facultades del Congreso del Estado.

La titular de la Segob dio el pésame a las familias Alonso, Moreno Valle y al Partido Acción Nacional, por el fallecimiento de la pareja, ocurrido en el accidente aéreo.

Señaló que está en contacto con el secretario general del Gobierno de Puebla, Jesús Rodríguez Almeida, con el fin de otorgar todo el apoyo que se requiera para asegurar a todos los habitantes de Puebla seguridad y tranquilidad, así como el funcionamiento de las instituciones del gobierno local, conforme lo dispone la constitución del gobierno de Puebla.