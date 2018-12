Robert Rodriguez vuelve a la pantalla grande con “Beattle Angel: La última guerrera”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director y productor James Cameron y su socio Jon Landau buscaron al cineasta Robert Rodriguez (Sin city y El mariachi) para rodar Beattle Angel: La última guerrera.

El filme, que se estrenará el 14 de febrero del 2014, lo interpretan Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Rosa Salazar, Michelle Rodriguez y Eiza Gonzalez (sic).

Cuando Cameron (Titanic, Terminator y Avatar) supo de la existencia de la clásica serie de Manga de Yukito Kishiro, Battle Angel, supo de inmediato que podía llevarla a la pantalla grande. Es la historia de una joven ciborg que ha sido descubierta y re-construida por el científico que se convertirá en su figura paterna. El relato se ubica en un singular y futurista mundo dividido entre ricos y desposeídos.

El canadiense Cameron pasó años desarrollando la tecnología para poder darle vida a los complicados efectos visuales del largometraje, aplicando de nuevo las más innovadoras tecnologías y trabajando con los mejores del negocio para resolver problemas relativos al 3D y la captura de interpretaciones tal y como lo hizo con Avatar.

Para desarrollar el proyecto pensó en Rodriguez, hijo de mexicanos inmigrantes y nació en Texas en 1968. Es escritor y director, quien hacia 1992 filmó su primera película, El mariachi, con un presupuesto bajo cuando aún era estudiante en la Universidad de Texas en Austin. Él dirigió, editó, e hizo la pista sonora de la película la cual lo lanzó a una carrera que ha quedado marcada por su propio y audaz estilo de cinematografía.

Rodriguez ha construido su propio estudio, Troublemaker Studios, en Austin y ha producido las películas: Desperado, Once upon a time in Mexico, la serie The spy kids, Machete, Sin city y su segunda parte, y From dusk till dawn. Aceptó reunirse con Cameron y Landau, y tuvo oportunidad de ver las animaciones y el trabajo artístico que habían producido para demostrarle las posibilidades de la historia.

Rodriguez les preguntó si era posible que él se hiciera cargo por completo y empezar por reducir el voluminoso tamaño del guion. “Quería rebajarlo al tamaño de una película, así que hice varios recortes y re-escribí algunas cosas pero manteniéndome fiel a su estilo. Había una gran historia de amor, una historia de hija y padre, y yo soy padre. Traté de asegurarme que todo eso se mantuviera en la versión más corta”, mencionó el director en un boletín de 20Th Century Fox.

A Cameron le encantó la visión de Rodriguez acerca del guion. Ha sido un esfuerzo unido entre el equipo Lightstorm de Cameron con base en Los Ángeles –con muchos de los diseñadores y miembros del equipo de efectos especiales tomando un descanso del mundo de Avatar para trabajar en Battle Angel — y la propia y dedicada unidad de filmación de Rodriguez en Texas, el lugar en donde sería filmada la película.

Cameron y Landau (ya muy ocupados con la serie de películas para Avatar) quedaron como consultores de la cinta. “Tanto Jim y yo vemos el papel de productor como una especie de apoyo y guía para el director”, explicó Landau. “Pero no para estar ahí y dictarle órdenes sino ser a la vez el ángel y el demonio en la oreja; ese es el papel que yo juego con Jim en las películas que hacemos y ese también es nuestro papel con Robert. Estamos ahí todos los días batiendo la olla, pero le dejamos las decisiones finales a Robert”, agregó.

Para crear el mundo de Iron City, el lugar de La última guerrera, Rodriguez convirtió la mayor parte de su lote en los Estudios Troublemaker en un extenso set; tomando influencias de Panama City y de todas partes del mundo.

“Diseñamos un set que pudiera funcionar como una ciudad entera… pero al conectar algunas calles y ser ingenioso con la manera en que filmabas usando distintos ángulos, uno podía hacer que se viera mucho más grande. Cuando hice El mariachi, solo tenía dos calles… ¡y todo el mundo corría en círculos! Tenía mucho más con que trabajar aquí, aunque jamás pensé que vería algo con ese nivel de detalle y escala aquí en Texas. Es el set más grande que jamás he tenido, de eso estoy seguro”, a decir del realizador.

Rodriguez creó una heroína original y revolucionaria. Es una historia de esperanza, amor y empoderamiento y cargada de acción. Situada varios siglos en el futuro, la abandonada cíborg Alita (Rosa Salazar) es encontrada en el vertedero de Iron City por Ido (Christoph Waltz), un ciber-doctor compasivo quien se la lleva inconsciente a su clínica. Cuando Alita se despierta no tiene recuerdo alguno de quien es, y ni siquiera reconoce el mundo en el que se encuentra.

Todo es nuevo para Alita, toda experiencia la está viviendo por primera vez. Conforme aprende a navegar a través de su nueva vida y por las calles traicioneras de Iron City, Ido intenta proteger a Alita de su pasado misterioso, mientras que, por otro lado, su nuevo amigo Hugo (Keean Johnson), un hombre de calle astuto, le ofrece ayudarla a desencadenar sus recuerdos. Un cariño creciente se desarrolla entre los dos hasta que fuerzas mortíferas van tras Alita y amenazan a sus nuevas amistades. Entonces, Alita descubre que tiene habilidades de pelea extraordinarias que podrían ser utilizadas para salvar a los amigos y familia que ha llegado a querer.