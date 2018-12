Denuncian a diputada local del PAN por conflicto de interés tras iniciativa antiaborto en Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- La Contraloría del Congreso Estatal deberá iniciar una investigación contra la diputada panista Paloma Amézquita y el Director de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo, Javier Soto, por un posible conflicto de interés debido a su relación con el Frente Nacional por la Familia, luego de que la legisladora presentó una iniciativa antiaborto que forma parte de la agenda social de dicha organización civil.

Lo anterior luego de que el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) presentara la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, órgano que se declaró incompetente para investigar el caso y remitió el documento a la Contraloría del Congreso, cuyo titular es Roberto Ahumada, de afiliación panista.

“Tengo que darle una muy buena lectura y análisis, eso no significa que la determinación será tardada. Hay un tema muy polémico y una circunstancia muy delicada que tiene que atenderse lo antes posible. (…) tendremos que substanciar de acuerdo al procedimiento de Responsabilidad Administrativas y en base a eso poner o no una sanción. (…) el tema de que sean panistas o no, es independiente de lo que la ley marca”, indicó Ahumada.

En el sustento de la denuncia, el OVSG presentó videos y fotografías de Javier Soto como vocero e integrante del Frente Nacional por la Familia en años pasados, y acusó que dicho trabajo no fue descrito en su declaración de conflicto de interés luego de que tomara el cargo de Director de Servicios Parlamentarios del Congreso Estatal, cuyo objetivo es actuar con imparcialidad.

La actuación bajo conflicto de interés, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puede constituir una falta administrativa grave. La aplicación de sanciones disciplinarias para diputados compete resolver a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Además, el OVSG acusó violaciones en el principio de Parlamento Abierto debido a la falta de transparencia en la presentación de la iniciativa antiaborto, misma que se votará mañana en el Pleno Legislativo y que busca reformar los artículos 2 y 4 de la Constitución local para proteger la vida “desde la fecundación”.

En la sesión ordinaria del Pleno, se prevé un operativo de seguridad debido a que estarán presentes grupos de la sociedad civil especializados en los derechos de las mujeres y las libertades sexuales, así como grupos conservadores.

En medios de comunicación locales, circuló un presunto comunicado firmado por José María de la Torre, obispo de Aguascalientes, en donde hace un llamado a los creyentes católicos para reunirse desde las 8 de la mañana en el Congreso Estatal para “hacer ver que somos mayoría los que defendemos la vida”.

En tanto que la Coparmex, el Consejo de Laicos y la USEM Aguascalientes; también se unieron al llamado y emitieron un comunicado para apoyar la protección de la vida desde la fecundación.

Por su parte, una veintena de organizaciones feministas y de derechos reproductivos, hicieron el mismo llamado para concentrarse en el Congreso del Estado. Mientras que el OVSG solicitó seguridad y dar seguimiento a las protestas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, aclarando que no se estará buscando la confrontación ni la violencia.

(Con información de Mónica Cerbón).